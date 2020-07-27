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台廠PCB投資升溫迎商機 TPCA Show 10月擴大舉辦

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

為助推台資PCB廠高階採購需求，加上台灣已具備供應鏈完整的優勢，全球指標設備與材料商在台都設有分公司，在此強大需求下，也確立TPCA Show 將於10月21至23日假南港展覽館一館舉辦的決心；第21屆「台灣電路板產業國際展覽會」將串聯PCB產業供應鏈，全面展示高階製造優勢。

全球指標展商如新武機械、東台精機、奧寶科技、弘亞國際、連達國際、聯策、迅得、達航、得力富、大族、麥遜、志聖、牧德、大量、浩碩、佑能、富莉、瀧澤、阿托、尖點…等，對展覽的商機媒合與交流等需求非常強勁，按計畫持續參展並將推出電路板先進製程技術所需之各項先進技術解決方案。

著眼5G商機已經發酵，台廠PCB供應鏈為了迎接商機，海內投資也加速佈局，根據TPCA統計，2020年台資PCB製造與原物料廠商，今年起將陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，為了能符合高速運算的先進製程需求，紛紛進行設備汰舊換新或新廠投資計畫。

如除了大陸廠外，台灣加碼高階製程的動向更令人期待，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎併購先豐通訊、相互電子、台郡科技、景碩、南亞塑膠加碼銅箔廠等，預期再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

值此全球疫情發展不確定的時刻，所幸台灣電路板產業鏈具有全球距離最近且完整的上下游供應鏈，面對產業強大的需求，TPCA Show今年更將盡全力助推台灣PCB發展「高階製程、突破先進技術」之新產品與技術交流，全方面架構採購、新品發表與商機媒合各項平台。

今年展期規劃「SMT表面貼裝專區」-首度與美國IPC攜手合作，共同打造「SMT表面貼裝專區」，以期力促SMT相關指標廠商加入，進而強化台灣電路板產業供應鏈之連結；「PCB智慧機聯網主題區」由台灣電路板協會與資策會合作，完成產業藍圖、標準的建立、促成示範性聯盟。

參展廠商展示項目包含高頻、高速等材料、聚焦5G通訊、車聯網、自駕車與工業4.0、智慧工廠等5G相關運用；同期舉辦國際構裝暨電路板研討會(IMPACT¬-EMAP)，聚焦探討高速運算世代來臨下封裝製程與電路板前瞻技術探討，將齊聚台灣最強之半導體TSMC、封裝ASE與電路板欣興電子等跨領域菁英級講者，發表高速運算下電子製造前瞻趨勢。

PCB 5G 欣興電子

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