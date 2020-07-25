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台積利多不斷 供應鏈歡呼

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

英特爾宣布7奈米處理器生產進度推遲、也考慮委外代工，市場認為有利台積電接單，但光是現在的產能滿載就已經帶動包含帆宣、家登、京鼎、翔名等相關設備、耗材廠的後市營運，挹注成長動能。

受到消息激勵，設備商帆宣昨（24）日股價跳空大漲，收漲停的114.5元，有台積電加持的EUV光罩盒業者家登股價相對抗跌，小跌1元、收298元。

台積電日前在法說中表示，看好5G、高效運算等應用，將持續驅動未來幾年半導體產業的成長，上修今年資本支出至160億-170億美元，主要投入前段先進製程。英特爾坦承目前7奈米製程技術發生瑕疵、有可能採取第三方製造因應後，法人看好台積電有很大的機會取得相關訂單，進而為相關設備供應鏈注入活水。

法人分析，不論英特爾是否下單，台積電做為市場領導者都必須擴大資本支出，廠務系統供應鏈的帆宣EUV設備、材料需求大增，法人看好帆宣不僅本季營收有望挑戰歷史新高，全年獲利亦可望改寫新高。

家登EUV光罩盒獲得台積電認證通過後，上一季半導體事業產能全開，並因應未來EUV光罩盒需求，進行擴產計畫，產能提升四倍，法人預估今年半導體營收可望出現高雙位數成長。

至於半導體暨自動化設備廠、京鼎，營運與全球半導體支出連動正向，受惠5G、AI、HPC、電動車等新應用趨勢帶動半導體製程投資，加上中國積極新增晶圓廠以推動半導體自製，全球半導體支出將在下半年回溫，法人推估京鼎今年獲利有機會挑戰年增逾三成的水準。

另外，半導體耗材廠翔名，近期切入台積電5奈米極紫外光（EUV）光罩盒表面處理業務，以獨家專利無電鍍鎳（ENP）表面處理技術來提升產品良率，法人預估，以台積電光罩盒替換需求在近萬套水準，加上後續4奈米及3奈米陸續量產需求，翔名2021年營運表現值得期待。不過京鼎、翔名股價昨日相對跌幅較重。

台積電 半導體 光罩

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