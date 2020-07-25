半導體業拚研發 抗紅潮

旺宏董事長吳敏求昨（24）日參加玉山科技協會、勤業眾信科技論壇，發表「5G和後疫情時代下，半導體產業的新契機」的演講。吳敏求說，近期立訊可能踏入iPhone代工，表示「鴻海能做的，立訊也可以做」，別人學得很快，台商的價值是不夠的。吳敏求強調，台灣企業要投入更多研發經費，產生新的價值。繼續往更高的價值移動，才可以擺脫別人的競爭。

吳敏求說，台灣廠商的特色是在代工時動作非常快速，可以很快把產品做出來、運到全世界；台灣很小，但必須要做全世界的生意，因此台商的滲透率非常強。

他指出，美中貿易戰對台灣來說是短多長空，中國現在雖然不是系統的領導者，但有足夠大的市場建立自有產品，中國建立自己的基礎，台灣在系統、設計的能力容易被追上，是長期的隱憂。

吳敏求說，以立訊和鴻海在iPhone代工議題來說，其實就是告訴產業一件事情，鴻海能做的，立訊也可以做，所以台商的價值其實是不夠的，而不夠的原因，就是因為別人學很快。吳敏求認為，唯有繼續往更高的價值移動，才可以擺脫別人的競爭。

面對競爭者的追趕，吳敏求強調，台廠專注研發可以拉近與領先者距離、拉開與落後者差距，台灣科技業缺的是設計公司，可結合半導體製造能量，生產由台灣設計、製造的晶片。就如蘋果要做自己的CPU，華為、甚至小米也是如此。他認為，全球領先產品來自美國，而最好的生產在台灣，台灣與美國廠商合作，會產生真正的贏家。

至於論及新冠肺炎疫情對半導體產業的影響，吳敏求從5G的基礎建設腳步來看，判斷宅經濟會愈來愈流行，不管有沒有疫情，宅經濟都是很明顯的趨勢，將使網路系統、傳輸系統、伺服器等每一樣東西都愈來愈快，而這基於半導體的製程一直在改善，也讓宅經濟的發展更加快速。