快訊

美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體業拚研發 抗紅潮

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

旺宏董事長吳敏求昨（24）日參加玉山科技協會、勤業眾信科技論壇，發表「5G和後疫情時代下，半導體產業的新契機」的演講。吳敏求說，近期立訊可能踏入iPhone代工，表示「鴻海能做的，立訊也可以做」，別人學得很快，台商的價值是不夠的。吳敏求強調，台灣企業要投入更多研發經費，產生新的價值。繼續往更高的價值移動，才可以擺脫別人的競爭。

吳敏求說，台灣廠商的特色是在代工時動作非常快速，可以很快把產品做出來、運到全世界；台灣很小，但必須要做全世界的生意，因此台商的滲透率非常強。

他指出，美中貿易戰對台灣來說是短多長空，中國現在雖然不是系統的領導者，但有足夠大的市場建立自有產品，中國建立自己的基礎，台灣在系統、設計的能力容易被追上，是長期的隱憂。

吳敏求說，以立訊和鴻海在iPhone代工議題來說，其實就是告訴產業一件事情，鴻海能做的，立訊也可以做，所以台商的價值其實是不夠的，而不夠的原因，就是因為別人學很快。吳敏求認為，唯有繼續往更高的價值移動，才可以擺脫別人的競爭。

面對競爭者的追趕，吳敏求強調，台廠專注研發可以拉近與領先者距離、拉開與落後者差距，台灣科技業缺的是設計公司，可結合半導體製造能量，生產由台灣設計、製造的晶片。就如蘋果要做自己的CPU，華為、甚至小米也是如此。他認為，全球領先產品來自美國，而最好的生產在台灣，台灣與美國廠商合作，會產生真正的贏家。

至於論及新冠肺炎疫情對半導體產業的影響，吳敏求從5G的基礎建設腳步來看，判斷宅經濟會愈來愈流行，不管有沒有疫情，宅經濟都是很明顯的趨勢，將使網路系統、傳輸系統、伺服器等每一樣東西都愈來愈快，而這基於半導體的製程一直在改善，也讓宅經濟的發展更加快速。

半導體 立訊 疫情

延伸閱讀

旺宏董事長吳敏求：疫情後台廠半導體短多長空

立訊市值超越鴻海！王來春變「女版郭董」 背後是蘋果耍心機

緯創賣廠卻入股立訊！背後高人是蘋果庫克？

鴻海8月12日法說 法人四問

相關新聞

英特爾7奈米 有望外包台積

處理器大廠英特爾公布第2季財報，雖然優於預期，但也公布7奈米製程產品的上市時間可能推遲六個月。英特爾執行長史旺（Bob ...

台積利多不斷 供應鏈歡呼

英特爾宣布7奈米處理器生產進度推遲、也考慮委外代工，市場認為有利台積電接單，但光是現在的產能滿載就已經帶動包含帆宣、家登...

PC廠穩貨源 考慮靠攏超微

英特爾公布第2季財報，並指出今年因上半年個人電腦需求提升，下半年需求可能放緩的說法，暗示下半年「旺季不旺」。不過，代工廠...

外包新生意…台積電不見得會接

英特爾（Intel）執行長史旺23日含糊表示，願「務實」考慮將晶片委外生產，似暗示台積電日後可能取得英特爾的代工訂單。但...

半導體業拚研發 抗紅潮

旺宏董事長吳敏求昨（24）日參加玉山科技協會、勤業眾信科技論壇，發表「5G和後疫情時代下，半導體產業的新契機」的演講。吳...

處理器霸主英特爾 攜手台廠搶攻新商機

全球處理器霸主英特爾1985年在台成立分公司，今年正逢35周年。英特爾執行長史旺（Bob Swan）上任後去年即首度造訪...

英特爾員工姐妹會 發揮溫柔力量

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧帶領公司團隊，從在美國奧勒崗分公司擔任網路通訊部門產品行銷經理以來，她在英特爾的職...

英特爾使用綠色能源 善盡社會責任

新冠肺炎疫情對全球的經濟與人類的生活都帶來重大影響，英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧認為，在這個極具挑戰性的環境中...

中華電拚5G 虛擬演唱會上秀

中華電信5G應用服務齊發，昨（24）日獨家攜手KKBOX打造的「HyperLIVE 2020: Bii Alive」虛擬...

前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

電子零組件上半年出口成長22.8%，無疑成為出口外銷火車頭，積體電路更是電子零組件出口廠中，表現最為亮眼的一支，財政部今...

搶5G用戶 中華電、遠傳打體驗牌

搶5G用戶，電信業者打體驗牌，中華電信（2412）今（24）日宣布，「5G之境」體驗車活動正式開跑，將展開北中南巡迴體驗...

新創「富爸爸」換人！這四類題材 創投金主最愛

新創公司的最大金主，已變成各大企業「富爸爸」！五成以上的新創資金，來自企業創投（CVC）。創業該選哪種題材，才能獲得金主青睞？

熱門新聞

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

緯創賣廠卻入股立訊！背後高人是蘋果庫克？

費鴻泰：口罩、三倍券、藝fun券皆當機 都是關貿一手包

製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家

前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。