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外包新生意…台積電不見得會接

經濟日報 / 編譯季晶晶洪啟原劉忠勇／綜合外電

英特爾（Intel）執行長史旺23日含糊表示，願「務實」考慮將晶片委外生產，似暗示台積電日後可能取得英特爾的代工訂單。但分析師認為可能性不高，一來台積電可能不願意，二來台積電也沒有多餘產能。

史旺在23日法說會中花近1小時，討論這個全球晶片製造龍頭從未有過的念頭：自己不生產晶片，言下之意是考慮外包晶片製造業務。

史旺告訴分析師：「某種程度來說，我們需要利用別人的製程技術，我們謂之為應變方案，我們會準備這麼做，這麼一來給我更多選擇和彈性。所以一旦製程上疏失時，我們能嘗試別的，不用全部都自己生產。」

彭博專欄作家金泰指出，英特爾的問題不在於設計出好的晶片，而在於生產不出好的晶片，因此勢必得跟進超微和輝達，「外包給全世界最頂尖的晶圓代工業者：台積電，這是讓英特爾重回正軌的最簡單做法」。  

晶圓代工已成為4,000億美元晶片產業的常態，只有英特爾這50年來仍維持晶片設計與製造不分家的傳統。如今英特爾改變策略，將代表晶片業的一大轉向，英特爾與其他晶片製造商最大的差異也將消失。

Cowen分析師蘭姆西認為，要台積電為英特爾代工不容易，原因是台積電的其他客戶和英特爾有競爭關係，他們可能反對台積電優先處理英特爾的設計。此外，台積電可能也不願意勻出太多新產能給英特爾，因為英特爾可能隨後改由自己生產。

史福伯登分析師拉斯根說：「他們不能找台積電，因為台積電沒有產能了。」

台積電 英特爾

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