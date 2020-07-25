快訊

美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PC廠穩貨源 考慮靠攏超微

經濟日報 / 記者蕭君暉謝艾莉鐘惠玲／台北報導

英特爾公布第2季財報，並指出今年因上半年個人電腦需求提升，下半年需求可能放緩的說法，暗示下半年「旺季不旺」。不過，代工廠和品牌廠認為英特爾應先改進缺貨狀況，英特爾雖仍是市場重要主流產品，但去年以來處理器供貨始終不順，PC品牌廠今年新一代產品線已開始增加超微（AMD）平台的比重。

華碩本周舉行全球產品發表會，推出全新ROG STRIX B550-A GAMING主機板，就是以AMD B550晶元組設計。華碩共同執行長胡書賓日前表示，華碩和英特爾、AMD和Nvidia有長期合作關係。英特爾先前推出第10代的板卡、下半年有第11代的NB板卡，華碩會看市場推出相對應的產品。

因為英特爾缺貨，蘋果電腦也將改用ARM架構打造自有處理器，宏碁共同營運長高樹國則認為，蘋果轉向支持ARM架構晶片，也會使ARM架構成為Somebody（重要角色），宏碁不會貿然跟進，但會看趨勢決策。

代工廠表示，英特爾中央處理器以及一些半導體產品供應吃緊，壓抑代工廠第3季筆電出貨量，先前英特爾處理器是採用14奈米，近期新產品是10奈米製程，7奈米製程再度延後並沒影響。不過根據於Steam對PC遊戲玩家的市調，2020年初以來，英特爾產品在玩家處理器市場上的市占率連月下滑，英特爾消、就是AMD長，意味玩家們在選擇處理器時正逐漸朝向AMD。

英業達董事長卓桐華之前就表示，目前處理器、LCD和某些半導體零件缺貨，影響到第2季業績表現，不然第2季的成長會更大，第3季也持續影響。至於AMD是否因此擴大市場，卓桐華則認為會有一定比重，但是有一定的限度，代工業者會考量價錢和客戶需求，分別採用英特爾、AMD或是ARM架構產品。

仁寶5，6月筆電出貨低於預期，就是筆電用CPU、半導體等零組件缺貨，影響到該公司業績，而且第3季出貨量也將因此受到壓抑，顯示缺貨情況恐怕並未改善。

對於英特爾預警下半年可能不旺，仁寶早已預期第2季筆電出貨量為今年高峰，預估第3季筆電出貨量將季減約一成，約落在在1,000萬至1,100萬台區間。

英特爾 處理器 AMD

延伸閱讀

英特爾7奈米延遲 超微台積電ADR漲逾1成創新高

美國股市開盤走跌 台積電ADR飆升10%

英特爾示警 下半年PC恐不旺

祥碩創新高後翻黑 矽力-KY奪回股后

相關新聞

英特爾7奈米 有望外包台積

處理器大廠英特爾公布第2季財報，雖然優於預期，但也公布7奈米製程產品的上市時間可能推遲六個月。英特爾執行長史旺（Bob ...

台積利多不斷 供應鏈歡呼

英特爾宣布7奈米處理器生產進度推遲、也考慮委外代工，市場認為有利台積電接單，但光是現在的產能滿載就已經帶動包含帆宣、家登...

PC廠穩貨源 考慮靠攏超微

英特爾公布第2季財報，並指出今年因上半年個人電腦需求提升，下半年需求可能放緩的說法，暗示下半年「旺季不旺」。不過，代工廠...

外包新生意…台積電不見得會接

英特爾（Intel）執行長史旺23日含糊表示，願「務實」考慮將晶片委外生產，似暗示台積電日後可能取得英特爾的代工訂單。但...

半導體業拚研發 抗紅潮

旺宏董事長吳敏求昨（24）日參加玉山科技協會、勤業眾信科技論壇，發表「5G和後疫情時代下，半導體產業的新契機」的演講。吳...

處理器霸主英特爾 攜手台廠搶攻新商機

全球處理器霸主英特爾1985年在台成立分公司，今年正逢35周年。英特爾執行長史旺（Bob Swan）上任後去年即首度造訪...

英特爾員工姐妹會 發揮溫柔力量

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧帶領公司團隊，從在美國奧勒崗分公司擔任網路通訊部門產品行銷經理以來，她在英特爾的職...

英特爾使用綠色能源 善盡社會責任

新冠肺炎疫情對全球的經濟與人類的生活都帶來重大影響，英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧認為，在這個極具挑戰性的環境中...

中華電拚5G 虛擬演唱會上秀

中華電信5G應用服務齊發，昨（24）日獨家攜手KKBOX打造的「HyperLIVE 2020: Bii Alive」虛擬...

前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

電子零組件上半年出口成長22.8%，無疑成為出口外銷火車頭，積體電路更是電子零組件出口廠中，表現最為亮眼的一支，財政部今...

搶5G用戶 中華電、遠傳打體驗牌

搶5G用戶，電信業者打體驗牌，中華電信（2412）今（24）日宣布，「5G之境」體驗車活動正式開跑，將展開北中南巡迴體驗...

新創「富爸爸」換人！這四類題材 創投金主最愛

新創公司的最大金主，已變成各大企業「富爸爸」！五成以上的新創資金，來自企業創投（CVC）。創業該選哪種題材，才能獲得金主青睞？

熱門新聞

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

緯創賣廠卻入股立訊！背後高人是蘋果庫克？

費鴻泰：口罩、三倍券、藝fun券皆當機 都是關貿一手包

製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家

前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。