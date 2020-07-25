PC廠穩貨源 考慮靠攏超微

英特爾公布第2季財報，並指出今年因上半年個人電腦需求提升，下半年需求可能放緩的說法，暗示下半年「旺季不旺」。不過，代工廠和品牌廠認為英特爾應先改進缺貨狀況，英特爾雖仍是市場重要主流產品，但去年以來處理器供貨始終不順，PC品牌廠今年新一代產品線已開始增加超微（AMD）平台的比重。

華碩本周舉行全球產品發表會，推出全新ROG STRIX B550-A GAMING主機板，就是以AMD B550晶元組設計。華碩共同執行長胡書賓日前表示，華碩和英特爾、AMD和Nvidia有長期合作關係。英特爾先前推出第10代的板卡、下半年有第11代的NB板卡，華碩會看市場推出相對應的產品。

因為英特爾缺貨，蘋果電腦也將改用ARM架構打造自有處理器，宏碁共同營運長高樹國則認為，蘋果轉向支持ARM架構晶片，也會使ARM架構成為Somebody（重要角色），宏碁不會貿然跟進，但會看趨勢決策。

代工廠表示，英特爾中央處理器以及一些半導體產品供應吃緊，壓抑代工廠第3季筆電出貨量，先前英特爾處理器是採用14奈米，近期新產品是10奈米製程，7奈米製程再度延後並沒影響。不過根據於Steam對PC遊戲玩家的市調，2020年初以來，英特爾產品在玩家處理器市場上的市占率連月下滑，英特爾消、就是AMD長，意味玩家們在選擇處理器時正逐漸朝向AMD。

英業達董事長卓桐華之前就表示，目前處理器、LCD和某些半導體零件缺貨，影響到第2季業績表現，不然第2季的成長會更大，第3季也持續影響。至於AMD是否因此擴大市場，卓桐華則認為會有一定比重，但是有一定的限度，代工業者會考量價錢和客戶需求，分別採用英特爾、AMD或是ARM架構產品。

仁寶5，6月筆電出貨低於預期，就是筆電用CPU、半導體等零組件缺貨，影響到該公司業績，而且第3季出貨量也將因此受到壓抑，顯示缺貨情況恐怕並未改善。

對於英特爾預警下半年可能不旺，仁寶早已預期第2季筆電出貨量為今年高峰，預估第3季筆電出貨量將季減約一成，約落在在1,000萬至1,100萬台區間。