中華電攜手KKBOX 打造虛擬演唱會

中華電信今（24）日宣布，獨家攜手KKBOX打造的「HyperLIVE 2020: Bii Alive」虛擬演唱會服務正式登場，中華電信並邀請Bii畢書盡粉絲親臨三創門市，搭配XRSPACE MANOVA結合中華電信優質的網路技術，讓歌迷感受沉浸式及身歷其境的全新體驗，享受近距離觀賞喜愛明星就在你眼前演出的真實感。

中華電信表示，虛擬演唱會服務提供5G客戶免費獨享，歡慶5G開台，年底前5G客戶觀看、Hami VR（VR Live）皆不另計行動上網量。為持續提供客戶多元的5G創新應用服務，不僅引進高品質VR虛擬演唱會、Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，更以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，開啟前所未有的視聽娛樂饗宴。中華電信5G客戶可使用5G手機或是VR頭盔收看4K 360及4K VR高畫質播出，一同感受領先全球的4K VR虛擬舞台技術，迎接全新5G視聽娛樂魅力。

為讓全台消費者親身體驗5G應用服務的魅力，中華電信今日也宣布「5G之境」體驗車北中南巡迴活動正式開跑，現場提供多款最新5G手機、降噪耳機、VR設備，讓消費者盡情體驗KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami VR沉浸式體驗等創新應用服務。