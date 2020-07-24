英特爾示警 下半年PC恐不旺

處理器大廠英特爾公布第2季財報，雖然優於預期，但同時預告今年上、下半年的營收比重，可能是不尋常的53％比47％，異於過往通常約是46％比54％，此消息等於宣告下半年將可能呈現旺季不旺。

英特爾今年第2季營收達197億美元，較去年同期增長20％，淨利為53億美元，年增約一成，每股純益為1.23美元。同時，該公司估計第3季營收將為182億美元，每股純益估為1.1美元，兩者都低於市場預期。

英特爾全年營收預計將達750億美元，每股純益4.85美元。由於強勁的雲端與5G建設需求，估計全年以資料為中心的營收將成長約10％。至於以PC為中心的業務，由於上半年表現強勁，評估下半年需求趨勢將放緩。

另外，英特爾的7奈米製程產品，本來規畫可能於2021年亮相，但現在預計要推遲到2022年下半年或2023年初才能量產出貨。