前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

電子零組件上半年出口成長22.8%，無疑成為出口外銷火車頭，積體電路更是電子零組件出口廠中，表現最為亮眼的一支，財政部今（24）日指出，台積電已經連續五年闡連出口榜首，且前20大出口廠，銷售額占總出口金額已達三分之一。

財政部統計處今日發布專題分析報告，解析今年上半年出口表現及趨勢，發現今年第1季出口雖承接年底接單，保持年增3.7%表現，但整體上半年在新冠肺炎疫情籠罩之下，從3月開始出口連續下挫，第2季出口規模較去年滑落2.4%，合計上半年出口規模為1,580億美元，僅年增0.5%。

細究產業別表現，統計處指出，其實多數主要出口貨類皆下滑，僅電子零組件、資通與視聽產品各年增二成及一成，規模雙雙創下歷年同期新高。電子零組件今年上半年出口607億美元，其中光就積體電路的部分，6月出口首度突破百億美元，累計上半年更達到549億美元。

統計處表示，電子零組件大約占全台出口比重38.4％，但是觀祭全台前20大外銷前段班，外銷出口貨品就高度集中在電子零組件上，過去五年內皆有一半的外銷重心放在電子零組件，今年上半年在國際需求強勁之下，20大廠的電子零組件外銷名比，更高達占64.9％。

作為全台外銷火車頭，積體電路外銷大廠台積電，已經從2015年起，連續五年闡連我國出口榜首，統計處指出，不只台積電表現亮眼，包括京元電子、美光及力成科技等電子大廠，這幾年外銷排名也持續往前探。

不過除了積體電路之外，今年各項電子元件的出口表現則好壞參半，印刷電路雖受惠宅經濟與新興應用，也有年增7.3％的表現，但電容及電阻器從第1季就受到疫情拖累，上半年出口幾乎持平，LED等二極體及太陽電池因長期市場供過於求，上半年出口呈現衰退。

統計處表示，今年上半年出口1,580億美元當中，就有527億美元來自台積電等前20大廠；雖然整體出口僅年增0.5%，但是前20大外銷前段班，出口年增率卻達到5.8%，顯示大廠不畏新冠肺炎疫情，對全台出口動能仍維持著具有舉足輕重的地位、影響程度與時俱增。