臉書宣布在台建置捐血情報站 創下東亞國家首發

為鼓勵民眾積極捐血，並協助台灣醫療系統穩定血量庫存，臉書（Facebook）今天宣布在台灣推出捐血情報站，與衛生福利部及台灣血液基金會合作，成為臉書在東亞第一個推出此功能的國家。

根據血液基金會最新資料顯示，在血源募集上的確出現比過去不足的狀況，雖然全國都能達到醫療用血供需平衡，但偶爾血液庫存量仍然偏低，上半年低於血液安全庫存量7天的天數就高達約86天。

年滿18至65歲的臉書台灣用戶將可於功能表中找到「捐血情報站」，註冊成為捐血者。完成註冊僅代表同意接收鄰近捐血中心的通知，無須提供其他資訊。用戶也可設定活動提醒自己在特定時間捐血，並邀請好友註冊成為捐血者。

臉書台灣公共政策經理陳奕儒說，臉書希望透過捐血情報站，發揮平台力量，讓捐血資訊與需求更即時地傳遞出去，讓更多台灣民眾能一起響應挽袖捐血，幫助更多有需要的人。