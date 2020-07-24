搶5G用戶 中華電、遠傳打體驗牌

搶5G用戶，電信業者打體驗牌，中華電信（2412）今（24）日宣布，「5G之境」體驗車活動正式開跑，將展開北中南巡迴體驗活動；遠傳也推出「遠傳心5G」快閃體驗店，希望透過體驗後，吸引消費者升級到5G。

中華電信表示，體驗車首場活動在台北車站前新光三越廣場熱鬧登場，接下來會在台中草悟道廣場、高雄漢神巨蛋1樓廣場舉行。現場提供多款5G手機、降噪耳機、VR設備和遊戲手把，讓消費者盡情體驗4K影視、多視角直播、AR、VR，以及雲端遊戲等創新應用服務。而中華電信5G代言人五月天也已親身體驗5G應用服務，歡迎民眾一起加入體驗行列。

遠傳指出，3日起即於全台11個百貨及門市推出「遠傳心5G」快閃體驗店，現場提供「遠傳心5G」極速飆網，讓民眾感受4G與5G網速的不同，並提供VR、多視角服務等體驗。

遠傳並將分別於台北光華商場、新竹Big City遠東巨城購物中心持續舉辦快閃體驗店活動，接下來還會陸續前往桃園遠東百貨、台中草悟廣場、逢甲夜市、台南新光三越中山店、高雄新堀江商圈、漢神巨蛋購物廣場等各大熱鬧商圈，讓各地民眾都有機會感受「遠傳心5G」。