燦坤內湖旗艦店改裝開幕 推振興券三倍放大優惠

3C通路龍頭燦坤(2430)，歷經幾個月將全台最大賣場內湖旗艦店進行改裝，本次改裝不僅在硬體設備上的更新，更以顧客感受為出發點，創造出溫馨、充滿愛的3C家電科技城，以「家」為出發概念，每一個品牌都能將各自特色呈現給顧客，最專業、最完整的3C家電科技城於今(24)日改裝盛大登場。

燦坤今日攜手各大品牌廠商，於內湖熱鬧舉辦開幕活動，開幕首創以家電交響曲開場，各大國際品牌交織演奏，透過聲光與音樂串聯品牌，開啟智慧AI時代的美好盛宴，並強調是全台唯一5G智慧物聯網AIOT展演場只在燦坤內湖旗艦店才有。

燦坤3C行銷策略部副總經理鄧文薏表示，這次改裝進駐眾多原廠，包含 Apple、LG、SAMSUNG、Panasonic、SONY、BOSE、VIAO、Microsoft、ASUS、Acer、MSI、Lenovo、HP、HUAWEI、小米等各大品牌。

現場將各品牌的科技家電打造出全台獨家的5G智慧物聯網AIOT展演場，例如，可充分體驗AIＯT智慧家庭的LG ThinQ專區；將栩栩如生畫面真實呈現的Panasonic、SAMSUNG 8K TV高階家電體驗館，讓人置身其中，感受各種智慧科技帶給生活的美好時光，同時還有Apple Shop、三星高階手機、藍牙音響、電競產品等專區，讓人一目了然找到喜好的商品並且加以體驗。

本次開幕還有兩大獨家，獨家一，電競潮牌雷蛇Razer筆電首度獨家進駐實體連鎖通路，Razer高端輕薄筆電擁有絕佳的競速體驗，玩家們平常可以當成一般商務工作機，也可當成電競機，買一台抵兩台，開幕期間購買Razer筆電享雙重送，買就送價值2,990元Razer後背包，再加送價值1,690元電競滑鼠，此外，還有以打造電競體驗城的ASUS華碩、MSI微星、Logitech羅技也相當令人興奮。

獨家二，Apple Shop除提供最齊全的品項勝過所有3C通路外，更有官方授權維修中心進駐，無論是購買、維修都能相當安心。

針對近期如何才能放大消費的振興券使用，燦坤推出「因為愛所以愛放大三倍」活動，持振興券消費指定商品可用200元折抵600元、 500元折抵1,500元、 1,000元折抵3,000元；7月26日前再享指定家電滿3000元送300元還元金，振興券不夠也可搭配刷卡或現金同樣享有滿3000元送300元還元金優惠。