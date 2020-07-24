中華電5G之境體驗車 北中南巡迴展演

為讓全台消費者親身體驗5G應用服務的魅力，中華電信今（24）日宣布「5G之境」體驗車活動正式開跑，首場活動於台北車站前新光三越廣場熱鬧登場，中華電信5G代言人五月天Mayday親身體驗5G應用服務帶來的美好行動新生活。

包括「Hami雲端遊戲」透過中華電信5G，享受頂級流暢的4K高解析度遊戲體驗，不用額外花錢買主機；「Hami VR」只要戴上VR設備，即可看到360度的全景表演，像在壯闊的電影院觀看精彩的影片；「Hami 書城AR書櫃」，以AR真人說書結合虛擬場景與實境，嶄新的沉浸式閱讀體驗令五月天Mayday也感到驚豔。

北中南巡迴體驗活動現場提供多款最新5G手機、降噪耳機、VR設備和遊戲手把，讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看、Hami VR沉浸式體驗及Hami雲端遊戲等創新應用服務，更特別準備Hami Point或環保飲料杯套等精美小禮，吸引現場民眾熱情參與。

中華電信「5G之境」體驗車自即日起至8月16日止，於台北、台中及高雄巡迴展演，參加體驗還有機會抽中最新5G手機、VR設備等價值超過萬元的加碼好禮。