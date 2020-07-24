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北醫附設新莊悅心社區長照機構 引進宏達電VR設備

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電／提供
宏達電／提供

宏達電（2498）今（24）日宣布，與衛生福利部臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心合作設置VR設備，並提供失智的長輩藝術及音樂輔療等VR課程，使其享有友善、溫馨及高品質的照護服務，並讓照護在地失智長輩能有更多元的安排。

臺北醫院配合國家長照2.0政策成立失智日間照護中心，新成立的臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心不僅是失智症日間照護中心，同時設有失智社區服務據點、銀髮族俱樂部及失智特色空間悅心坊，致力提供長輩優質且全方位服務，積極引進VR設備VIVE Cosmos及VIVE Focus Plus，讓長輩在以車站的空間意象中，藉由VR設備暢遊臺灣，並且以回顧生命故事的藝術創作輔療，透過VR虛擬實境的沈浸式體驗，讓長輩再次體驗生命中的感動時刻，且達到輔療的效果，也使長輩復能訓練不再枯燥。

今天在衛生福利部長陳時中、衛生福利部附屬醫療及社福機構管理會執行長王必勝、新北市政府衛生局長陳潤秋及臺北醫院院長徐錦池等人，一同揭牌啟用臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心。

陳時中表示，臺北醫院發揮公醫使命，配合國家政策成立失智日間照顧中心、失智社區服務據點及失智特色空間悅心坊，以延緩失智症及失能為重心，照護在地失智長輩。此次臺北醫院除了由專業照顧團隊提供單元式照顧服務，還設置VR設備提供具沈浸感的輔療VR課程、量身打造專屬於每位個案的運動計劃及適宜老人專業復能氣動式HUR器材，這是臺北醫院日照中心的特色，相當值得肯定。

失智症 北醫 VR

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