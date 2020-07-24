旺宏董事長吳敏求談半導體 台廠要以研發為重

旺宏董事長吳敏求今（24）日受邀參加玉山科技協會、勤業眾信科技論壇，談論5G和後疫情時代下，半導體產業的新契機，以近期立訊可能踏入iPhone代工為例，表示鴻海能做的，立訊也可以做，所以台商的價值其實是不夠的，而不夠的原因是別人學很快，吳敏求強調，台灣的公司要投資更多的研發經費，產生新的價值。

吳敏求說明，台灣有一個特性，就是台灣在代工領域上，動作非常的快速，可以很快把產品做出來且運到全世界，同時台灣很小，但台灣必須要做全世界的生意，因此台商的滲透率非常強。

不過吳敏求指出，近期媒體上報導關於立訊和鴻海，其實就是在告訴我們一件事情，鴻海能做的，立訊也可以做，所以台商的價值其實是不夠的，而不夠的原因，就是因為別人學很快；吳敏求認為，台灣的公司必須要投資更多的研發經費，來產生新的價值，唯有繼續往更高的價值移動，才可以擺脫別人的競爭。

至於論及新冠肺炎疫情對半導體產業的影響，吳敏求認為從5G的基礎建設腳步來看，宅經濟會愈來愈流行，不過不管有沒有這個疫情，其實宅經濟是很明顯的趨勢，牽動網路系統、傳輸系統、伺服器等每一樣東西都愈來愈快，而這基於半導體的製程一直在改善，自然會讓宅經濟的發展更加快速。