中華電信攜手Arm Treasure Data 搶攻大數據商機

中華電信（2412）與日本軟銀繼去年簽署合作備忘錄（MOU），結合雙方優勢積極協作開發物聯網、AI人工智慧、大數據等相關領域發展。今（24）日宣布擴大合作範圍，攜手日本軟銀100%投資海外子公司ST Solutions Taiwan Co., Ltd.，及同屬軟銀集團旗下的Arm Treasure Data一同合作發展AI大數據的應用領域，搶攻大數據商機。

中華電信表示，此次首發合作內容是使用API方式串接中華電信DMP與Arm Treasure Data顧客數據平台 CDP，有效極大化雙方共同客戶的數據。ST Solutions Taiwan將扮演業務面支援和提供台灣企業相關解決方案的角色。

中華電信指出，透過此合作，希望幫助台灣企業導入Arm Treasure Data CDP的企業整合管理，並分析原有破碎化資訊，結合中華電信大數據，進而協助企業相關行銷策略制定，找到最佳解決方案。此外，經由本次與ST Solutions Taiwan業務推廣展開的深度合作，讓中華電信延伸跨國行動物聯網的觸角。

除了擴展企業端應用服務外，中華電信看好台灣行銷產業對大數據的應用需求，7月起將正式進軍數位廣告領域，結合人工智能與大數據，提供數據廣告服務。透過中華電信精準數據分析，以消費者行為去重新定義目標客群，為企業找到最有價值的客群。