中華電MOD轉播台灣首次VR、4K奧運選手模擬對抗賽

中華電信（2412）今（24）日公布，8月1日至8日中華隊選手將在國家訓練中心進行「模擬東京奧運對抗賽」，比賽採閉門方式進行，中華電信MOD、Hami Video將把精采賽事帶到觀眾朋友眼前，讓客戶搶先感受最具臨場感的奧運等級賽事轉播，這也是台灣首次奧運選手的VR、4K轉播。

中華電信表示，此次特別動用超高規格的4K VR轉播車，讓客戶享受最具臨場感的賽事轉播。自8月1日上午10時起轉播模擬對抗賽羽球賽程，男單周天成、王子維接力出賽，下午5時開幕典禮將於國家運動訓練中心登場，共有賽程計75小時精彩賽事，包括羽球、體操、游泳、空手道、田徑、射箭、桌球、射擊、柔道等項目，完整呈現中華健兒訓練成果。

中華電信指出，本次奧運模擬賽共有12項運動賽事、為期8天賽程，羽球世界球后戴資穎、台灣一哥周天成、舉重女神郭婞淳、田徑楊俊瀚、鄭兆村等名將都將下場展現身手，為即將逐步解封復辦的國際賽事暖身，大會也祭出高達百萬元獎金，勉勵選手盡情發揮。