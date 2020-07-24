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台灣第一家！中華電信雲端資料中心獲Uptime M&O認證

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

中華電信（2412）今（24）日宣布，板橋雲端資料中心為有效降低機房維運風險及提升客戶信賴度，今年成功取得Uptime Institute M&O認證（Management and Operations Stamp of Approval），為台灣第一家取得M&O認證的專業機房。M&O係透過外部稽核驗證資料中心是否具有專業的基礎設施及維運能力，取得M&O認證，顯示中華電信板橋雲端資料中心在持續性維運管理上達到國際標準，且不斷精進服務品質。

依據研究調查，資料中心的非計畫性停機和故障的主因與維運管理有關，中華電信表示，本次取得的M&O Stamp of Approval不同於單純的設計、建造與書面驗證，更著重於資料中心基礎設施維運管理體系的運作查核、管理階層到一線人員如何實踐風險管理及持續維運的有效性。

查核範圍包含人員組織、維護作業、培訓作業、計畫協調與管理、機房運行條件等5大類19個主題，逾百項查核項目，協助企業滿足各項風險管控查核，簡化進駐評估程序。目前Uptime Institute僅在全球發出350張M&O證書，加上先前中華電信已取得的EPI TIA-942 Rated 3認證，中華電信板橋雲端資料中心成為全台唯一同時取得雙重認證的資料中心。

中華電信 雲端

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