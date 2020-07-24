快訊

下期威力彩上看31億！如果中頭獎可以買哪一棟最頂級豪宅

威力彩摃龜下期上看31億 里長辦活動：包牌規模會更大

東森國際多媒體園區 打造新北健康美麗新地標

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
東森集團取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，今天新北市府與東森、三立、三井集團的投資啟動儀式。業者提供
東森集團取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，今天新北市府與東森、三立、三井集團的投資啟動儀式。業者提供

東森集團（2614）取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，今天新北市府與東森、三立、三井集團的投資啟動儀式，東森集團也將投入100億資金。

今日以「新北影視盛典」方式揭曉三家廠商規畫內容，除了新北市長侯友宜外，重量級貴賓包含東森國際集團總裁王令麟、台灣三井不動產董事長下町一朗、三立影城集團董事長張榮華、財政部國產署曾國基署長等，現場還有三立知名主播李文儀擔任主持人，更邀請「聲林之王」歌手鄭可強、劉學甫與蕭名棻開場表演，眾星雲集、星光熠熠，放閃新北影視城光環。

林口國際媒體園區B基地標案未來將集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，未來將共同打造林口為「新北影視盛典｣，東森集團也將投入100億資金，全面規劃以健康、美容、寵物、展演、電競等多功能創建林口健康美麗新地標，樓高180公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口430公尺最高地標。

新北市長侯友宜表示，全球正值疫情之際，本次能在疫情期間招商完成，除要感謝三家公司投資新北外，也代表著新北具備強大的投資優勢。 侯市長強調，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，推動影視產業發展，正如今天「聲林之王」學員們帶來的開場表演曲一樣 是「勢在必行」，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，以及本次的招商案未來興建完成的設施，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

東森集團創辦人王令麟致詞時表示，感謝新北市侯市長與團隊，提供一個良好的投資環境，快速解決問題，讓產業願意進駐，協助產業高度發展。東森將響應政策，與三井、三立共同合作，將林口媒體園區打造成台灣坎城，結合娛樂，休閒，觀光，5G新技術，讓國際看見林口。

東森看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口，創造一萬人工作及消費商機，並規劃建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客，同時服務林口生活圈。東森的資源強項在新媒體、新零售，以及線上線下資源的整合，我們將以全面性的線上線下整合，提供新服務，服務林口、新北的消費者。

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於109年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，更將透過三家企業與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

此場域發展媒體國際化，結合台灣優秀的科技產業，打造東南亞AI人才中心，非常具備優勢，未來林口國際媒體園區將吸引AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐；東森新聞雲現在為年輕族群首選最支持的新聞網站，每日高達1,800萬瀏覽人次也居全台之冠；未來東森將與人工智慧學校、華碩及廣達集團等更深度合作，其中已於109年1月中開始與華碩展開AI、大數據等語音技術服務導入商業應用的合作；也將從東森開始，創造更多接軌國際合作交流之機會，成為AI智慧文創園區之孵化器。

東森將響應政策，與三井、三立共同合作，將林口媒體園區打造成台灣坎城。業者提供
東森將響應政策，與三井、三立共同合作，將林口媒體園區打造成台灣坎城。業者提供

疫情 華碩

延伸閱讀

新北特惠劵增加到5萬份 民眾仍覺得不夠

投資240億 新北市府與企業聯手打造「林口媒體園區」

大漢溪山豬湖生態親水園區 奪全球卓越建設環境金獎

新北無薪假仍近4千人…續增加

相關新聞

英特爾擬外包晶片製造 市場看好台積電受益

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今（24）日在英特爾（Intel）繼10奈米製程技術進度延誤，7奈米製程也傳出遭遇瓶頸...

吃不到蘋果的贏家！緯創集團市值為何超越和碩集團？

這是一個吃不到蘋果的贏家故事。當年搶輸蘋果單的緯創，如今因禍得福，搭上當紅雲端運算列車；而iPhone代工第二大廠和碩，今年第一季竟出現虧損。吃蘋果不補了嗎？兩大集團前景黃金交叉，台灣電子業學到什麼？

立訊市值超越鴻海！王來春變「女版郭董」 背後是蘋果耍心機

過去台廠總認為陸廠只會削價競爭，不足為患，但立訊花不到十年就得到蘋果認證，成為台灣代工廠的大威脅。立訊董事長王來春如何從富士康作業員變敵手，躍升蘋概股新女王？

緯創醫學跨界第一步：戳破醫院「科技無所不能」幻想

午後，一位護理師推著護理車停在一張病床旁，他一手幫病患整理床褥，另一手調整點滴、檢視尿袋；接著對耳機的麥克風緩緩說道：「新增護理紀錄，病患XXX，意識良好，排尿順暢，輸入完畢。」

緯創賣廠卻入股立訊！背後高人是蘋果庫克？

7／17 iPhone代工廠「緯創」突拋出震撼彈，宣布將旗下蘇州組裝廠「緯新資通」（昆山）、江蘇緯創投資，售予大陸組裝大廠「立訊精密」。正當外界擔憂可能是紅鏈吞台鏈時，今天（22日）緯創閃電代大陸子公司宣布，將取得30億人民幣的立訊普通股，以加強雙邊策略合作。 這下子讓所有人更加霧裡看花。到底緯創與立訊這一連串的動作，是台灣蘋概股不再被蘋果CEO庫克重視？還是，三方另有盤算？

祥碩總座林哲偉敢衝 寫下業界新傳奇

祥碩登上IC設計股王、台股股后，總經理林哲偉當年決定做高速傳輸晶片的策略功不可沒。林哲偉堪稱資訊界傳奇人物，他從威盛系統...

安謀傳賣輝達／威盛、世芯、創意 商機來了

中國大陸力推半導體自主化，業界分析，若安謀成為美國公司，在美中貿易戰的氛圍下，未來大陸IC設計廠恐面臨無法取得安謀授權開...

聯發科4G晶片 缺貨到年底

手機品牌大廠陸續推出5G新機之際，供應鏈透露，由於5G手機售價較高，現階段4G智慧手機仍較受消費者青睞，品牌廠為了搶下半...

聯發科新5G晶片 陸廠埋單

聯發科昨（23）日宣布，推出新款第五代行動通訊（5G）系統單晶片「天璣720」，鎖定中階市場，挾性價比優勢，已獲得華為、...

三星將採用康寧耐摔及抗刮新產品

康寧公司23日推出最新的突破性玻璃技術－Corning® Gorilla® Glass Victus™。承襲十多年來為智...

五月天代言 中華電5G廣告爆紅

電信業積極宣傳5G服務。中華電信（2412）找來五月天代言，詮釋5G精彩應用，形象廣告爆紅，上線首周突破400萬觀看人次...

中華電4G用戶升級 拉抬帳單金額

中華電信（2412）看好，5G用戶持續成長帶動下，499元資費用戶合約到期升級599元或5G，都可望推升平均帳單金額（A...

熱門新聞

退休師不滿「舉債辦福利」撕三倍券 王浩宇揭師目的轟丟臉

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

當年三拍沒人要 他押寶14年轉手賺200億

談託付寶爭議 街口胡亦嘉：我乖乖 就會讓我上線嗎？

客委會更新旅遊券登錄系統 網友仍反應「好怪阿」

台幣高利活儲 年息喊到2％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。