東森國際多媒體園區 打造新北健康美麗新地標

東森集團（2614）取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，今天新北市府與東森、三立、三井集團的投資啟動儀式，東森集團也將投入100億資金。

今日以「新北影視盛典」方式揭曉三家廠商規畫內容，除了新北市長侯友宜外，重量級貴賓包含東森國際集團總裁王令麟、台灣三井不動產董事長下町一朗、三立影城集團董事長張榮華、財政部國產署曾國基署長等，現場還有三立知名主播李文儀擔任主持人，更邀請「聲林之王」歌手鄭可強、劉學甫與蕭名棻開場表演，眾星雲集、星光熠熠，放閃新北影視城光環。

林口國際媒體園區B基地標案未來將集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，未來將共同打造林口為「新北影視盛典｣，東森集團也將投入100億資金，全面規劃以健康、美容、寵物、展演、電競等多功能創建林口健康美麗新地標，樓高180公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口430公尺最高地標。

新北市長侯友宜表示，全球正值疫情之際，本次能在疫情期間招商完成，除要感謝三家公司投資新北外，也代表著新北具備強大的投資優勢。 侯市長強調，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，推動影視產業發展，正如今天「聲林之王」學員們帶來的開場表演曲一樣 是「勢在必行」，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，以及本次的招商案未來興建完成的設施，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

東森集團創辦人王令麟致詞時表示，感謝新北市侯市長與團隊，提供一個良好的投資環境，快速解決問題，讓產業願意進駐，協助產業高度發展。東森將響應政策，與三井、三立共同合作，將林口媒體園區打造成台灣坎城，結合娛樂，休閒，觀光，5G新技術，讓國際看見林口。

東森看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口，創造一萬人工作及消費商機，並規劃建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客，同時服務林口生活圈。東森的資源強項在新媒體、新零售，以及線上線下資源的整合，我們將以全面性的線上線下整合，提供新服務，服務林口、新北的消費者。

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於109年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，更將透過三家企業與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。