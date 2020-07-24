英特爾擬外包晶片製造 市場看好台積電受益
全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今（24）日在英特爾（Intel）繼10奈米製程技術進度延誤，7奈米製程也傳出遭遇瓶頸，甚至擬外包晶片製造，改變設計與生產不分家做法，市場看好有利台積電，推升台積電股價開高走高，盤中最高達395元新高，市值創10.24兆元新高，續寫新猷。
英特爾（Intel）財務長George Davis坦言，公司新的7奈米晶片技術因為發現「重大瑕疵」必須費時調整，目前落後原訂時程六個月，上市時間將延遲約1年，市場認為將拉大與台積電領先英特爾的距離，而英特爾委外生產抱持彈性，市場解讀可能性升高，有利台積電。
台積電今日股價以390元創新高價開出，盤中最高達395元新高，推升市值來到10.24兆元，續寫新猷，逐漸靠近外資估的「4」字頭。
展望本季，台積電受惠5G手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，估第3季營收將達112億美元至115億美元，季增7.9%-10.8%，可望改寫去年第4季寫下的單季新猷，毛利率估50%-52%，營益率39%-41%，續站穩高檔。
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