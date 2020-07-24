三星將採用康寧耐摔及抗刮新產品

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供
康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供

康寧公司23日推出最新的突破性玻璃技術－Corning® Gorilla® Glass Victus™。承襲十多年來為智慧型手機、筆電、平板電腦與穿戴式裝置提供堅韌保護玻璃的傳統，Gorilla Glass Victus與其他製造商所推出的鋁矽玻璃競爭產品相比，將可為消費者與OEM廠商帶來更加優異的耐摔及抗刮性能。

智慧型手機大廠Samsung，將會是近期首先採用Gorilla Glass Victus的客戶。

康寧行動消費性電子集團資深副總裁暨總經理卞強（John Bayne）表示：「康寧透過廣泛的消費者研究，發現更加優異的耐摔及抗刮性是影響消費者購買決策的關鍵要素。」

在全球前三大智慧型手機市場（中國、印度及美國）中，耐用性是僅次於手機品牌第二重要的智慧型手機購買考量。與螢幕大小、相機品質及裝置厚度等特性相比，耐用的重要性足足高出一倍，且消費者願意為強化的耐用性支付額外費用。此外，康寧分析了90,000位以上消費者的回覆，資料顯示耐摔及抗刮性能的重要性在七年內已近乎加倍。

Bayne表示：「手機摔落可能會導致螢幕破裂，但隨著康寧研發出性能更優異的玻璃，手機已經能夠承受多次摔落，但卻可能會出現更明顯的刮痕，進而影響裝置耐用性。不像過去僅專注於只是提升玻璃耐摔或抗刮能力的單一目標，我們現在要求技術專家同時改善耐摔及抗刮能力，Gorilla Glass Victus因此誕生。」

在實驗室的測試，Gorilla Glass Victus在摔落至堅硬且粗糙表面時，耐摔性能高達2公尺。其他製造商的鋁矽玻璃競爭產品通常無法通過0.8公尺高度的落摔測試。此外，Gorilla Glass Victus的抗刮能力也比Corning® Gorilla® Glass 6高出2倍，比其他鋁矽玻璃競爭產品高出4倍。

45個以上的品牌在超過80億具裝置中已採用Gorilla Glass。康寧在行動消費性電子產品（MCE）市場進入平台中，以其市場領導的保護玻璃與半導體產品專用的玻璃及光學零件延續創新傳統，不僅提升性能、提供全新連接功能、實現新設計，還透過擴增實境及3D感測提供沉浸式的使用體驗。

康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供
康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供
康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供
康寧推出Corning® Gorilla® Glass Victus™，是行動消費性電子產品帶來歷年來最堅韌的Gorilla Glass。圖／業者提供

智慧型手機 康寧 螢幕

延伸閱讀

Nike將裁員調整高層人事 因應疫情加速轉型

旭暉砸2.7億投資宏碩 跨足半導體、國防、太陽能設備

聯發科再推5G中階款天璣720 採台積電7奈米製程

聯發科下半年推5G入門機種單晶片 股價率先表態

相關新聞

中華電衝5G 優惠加碼

中華電信（2412）昨（23）日宣布5G資費優惠再加碼，提升過量降速傳輸速度到50M，10月底前開放1,399元以上資費...

研華攜英特爾 攻智慧醫療

工業電腦龍頭研華（2395）持續布局智慧醫療市場，昨（23）日宣布攜手新創團隊聿信醫療器材科技以及晶片大廠英特爾，共同推...

五月天代言 中華電5G廣告爆紅

電信業積極宣傳5G服務。中華電信（2412）找來五月天代言，詮釋5G精彩應用，形象廣告爆紅，上線首周突破400萬觀看人次...

中華電4G用戶升級 拉抬帳單金額

中華電信（2412）看好，5G用戶持續成長帶動下，499元資費用戶合約到期升級599元或5G，都可望推升平均帳單金額（A...

宏達電衝VR 再投資七案

宏達電（2498）積極布局VR（虛擬實境）生態圈，旗下VIVE X全球加速器2016年成立至今邁入第四年，除了整體市值成...

宏達電VIVE X全球加速器 新增七宗投資案

宏達電HTC（2498）今（23）日宣布VIVE X全球加速器新增7宗新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強X...

中華電信推5G 限時優惠再加碼

電信三雄推出5G服務，資費大同小異，入門599元起，傳輸量過量降速，1,399元吃到飽。但中華電信今天公佈即日起推出精采...

五月天代言中華電信5G！阿信：「第一次為時代代言」

中華電信6月30日5G開台時就已宣布請來天團五月天重量級代言，全新形象廣告60秒完整版、30秒精華版在上線首周就突破40...

訊連科技U會議推6.1版更新 優化視訊體驗

訊連科技今（23）日宣布推出「U會議」及「U簡報」之6.1版更新。於此版更新中，U會議優化了視訊會議中桌面分享的體驗，可...

五月天代言中華電信5G 秀多元應用服務

中華電信今(23)日隆重邀請5G品牌代言人「五月天Mayday」出席分享5G應用服務體驗，完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張。透過五月天的代言，精采呈現中華電信5G超高品質、嶄新多元的行動生活體驗。

研華攜手英特爾、聿信 打造AI連續肺音監測系統

工業電腦大廠研華（2395）攜手新創團隊聿信醫療器材科技、晶片大廠英特爾，共同推出「AI連續肺音監測系統」，以解決護理人員得長時間待在病床邊進行呼吸監測，而造成醫院護理人力不足的問題，並於2020亞洲生技大展首次亮相。未來醫院僅需一台邊緣運算主機，同時監測24床病患的呼吸狀況，即可擁有如一個護理站所需的完整解決方案。

TrendForce：2025年AR/VR裝置市場規模估達4,320萬台

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，2020年全球AR/VR裝置出貨量預估會達到512萬台，2021~2022年間受品牌廠預計推出更多眼鏡式AR/VR裝置的帶動，市場將出現較大幅度成長，預估到2025年將會成長至4,320萬台，2020年至2025年的年複合成長率（CAGR）為53.1%。

熱門新聞

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。