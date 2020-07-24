三星將採用康寧耐摔及抗刮新產品

康寧公司23日推出最新的突破性玻璃技術－Corning® Gorilla® Glass Victus™。承襲十多年來為智慧型手機、筆電、平板電腦與穿戴式裝置提供堅韌保護玻璃的傳統，Gorilla Glass Victus與其他製造商所推出的鋁矽玻璃競爭產品相比，將可為消費者與OEM廠商帶來更加優異的耐摔及抗刮性能。

智慧型手機大廠Samsung，將會是近期首先採用Gorilla Glass Victus的客戶。

康寧行動消費性電子集團資深副總裁暨總經理卞強（John Bayne）表示：「康寧透過廣泛的消費者研究，發現更加優異的耐摔及抗刮性是影響消費者購買決策的關鍵要素。」

在全球前三大智慧型手機市場（中國、印度及美國）中，耐用性是僅次於手機品牌第二重要的智慧型手機購買考量。與螢幕大小、相機品質及裝置厚度等特性相比，耐用的重要性足足高出一倍，且消費者願意為強化的耐用性支付額外費用。此外，康寧分析了90,000位以上消費者的回覆，資料顯示耐摔及抗刮性能的重要性在七年內已近乎加倍。

Bayne表示：「手機摔落可能會導致螢幕破裂，但隨著康寧研發出性能更優異的玻璃，手機已經能夠承受多次摔落，但卻可能會出現更明顯的刮痕，進而影響裝置耐用性。不像過去僅專注於只是提升玻璃耐摔或抗刮能力的單一目標，我們現在要求技術專家同時改善耐摔及抗刮能力，Gorilla Glass Victus因此誕生。」

在實驗室的測試，Gorilla Glass Victus在摔落至堅硬且粗糙表面時，耐摔性能高達2公尺。其他製造商的鋁矽玻璃競爭產品通常無法通過0.8公尺高度的落摔測試。此外，Gorilla Glass Victus的抗刮能力也比Corning® Gorilla® Glass 6高出2倍，比其他鋁矽玻璃競爭產品高出4倍。

45個以上的品牌在超過80億具裝置中已採用Gorilla Glass。康寧在行動消費性電子產品（MCE）市場進入平台中，以其市場領導的保護玻璃與半導體產品專用的玻璃及光學零件延續創新傳統，不僅提升性能、提供全新連接功能、實現新設計，還透過擴增實境及3D感測提供沉浸式的使用體驗。