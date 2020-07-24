聯發科新5G晶片 陸廠埋單

聯發科昨（23）日宣布，推出新款第五代行動通訊（5G）系統單晶片「天璣720」，鎖定中階市場，挾性價比優勢，已獲得華為、小米、OPPO等中國大陸手機廠採用。隨著市占率攀升，聯發科股票獲得買盤簇擁，昨天市值衝上1.08兆元，緊追鴻海的1.14兆元，今天挑戰超車鴻海，成為台股市值二哥。

業界認為，「天璣720」獲得中國大陸主要手機品牌開案，主要競爭產品是高通的S690。

隨著5G中階處理器登場，也為下半年中國大陸人民幣千元內的5G手機大戰，揭開序幕。

聯發科將在下周五舉行法說會，昨天搶先推出「天璣720」，是繼「天璣800」系列之後，最新款的5G系統單晶片。法人預估，新晶片本季有望開始放量，第4季至明年首季進入出貨高峰期，對聯發科營收將有明顯貢獻。

據悉，「天璣720」採用台積電7奈米製程，整合低功耗5G數據機，支援聯發科獨家5G UltraSave省電技術。聯發科表示，新晶片持續擴增產品的實力及廣度，進一步推動5G智慧手機普及。

聯發科在5G晶片市占率節節攀升，出貨有望逐季成長，獲得市場買盤青睞，近期股價飆漲，昨日盤中最高攻上687元，市值一度達1.09兆元。

鴻海昨天除息，每股配發現金股利4.2元，市值因而減少582億元。在聯發科股價續揚、鴻海因除息導致市值蒸發下，聯發科昨天盤中與鴻海的市值差距一度縮小至410億元。

聯發科昨天收盤價677元，上漲13元，漲幅近2%，市值為1兆756億元，外資轉賣為買，買超260張。鴻海收在82.1元，上漲0.4元，漲幅近0.5%，市值為1兆1,381億元，較聯發科高約600億元。

聯發科市值站穩兆元大關，緊追鴻海。法人認為，聯發科受惠5G商機大開，加上既有的4G智慧手機晶片市場地位穩固，為股價帶來續航力；鴻海即將受惠蘋果新iPhone出貨旺季拉升基本面，兩強都有題材，也為台股市值二哥大戰的戲碼增添看點。