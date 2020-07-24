祥碩總座林哲偉敢衝 寫下業界新傳奇
祥碩登上IC設計股王、台股股后，總經理林哲偉當年決定做高速傳輸晶片的策略功不可沒。林哲偉堪稱資訊界傳奇人物，他從威盛系統平台事業部總經理一職帶兵投效華碩，引發兩大集團交惡，威盛更在五年後祥碩上市「報一箭之仇」提告祥碩相關人員、求償41億元，轟動業界。
林哲偉在華碩也是敢衝敢撞、看對目標一路堅持到底。他獨排眾議砍掉金雞母業務，到今年成功扮演白衣騎士出手相助文曄，都被視為大膽舉動。但事實證明他確實看清大局才出手。在祥碩發展高速傳輸晶片期間，他全力押寶一直屈居英特爾之下的超微，一路力挺，現在超微風光無比，祥碩也開創一番新格局氣象。
林哲偉擔任威盛系統平台事業部總經理時，是當時董座陳文琦得力下屬。但英特爾停止授權威盛後，威盛晶片組部門一落千丈，2007年林哲偉跳槽華碩，並擔任祥碩總經理，引起業界騷動。
林哲偉進入祥碩時，公司以數位相框控制晶片為主要業務，他到任第一件事卻是建議砍掉數位相框晶片業務、全力發展高速傳輸晶片。他的決定當時被視為自廢武功，做晶片獲利也確實不如其他部門。但他並不放棄，他看準趨勢就堅持不退的性格，看好超微轉型成功，終究得到回報。
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