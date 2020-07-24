安謀傳賣輝達／威盛、世芯、創意 商機來了

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

中國大陸力推半導體自主化，業界分析，若安謀成為美國公司，在美中貿易戰的氛圍下，未來大陸IC設計廠恐面臨無法取得安謀授權開發晶片的壓力，威盛世芯-KY、創意等台灣擁有矽智材架構能力的業者，將成為大陸發展自主半導體晶片技術大力擁抱的支柱。

其中，大陸力拱的半導體廠上海兆芯中央處理器（CPU）已正式出貨，主打PC市場，並打入聯想、清華同方等大陸大廠供應鏈。威盛已有IP授權給兆芯，隨著兆芯規模放大，對威盛授權金、權利金貢獻大。

威盛已在去年重新CPU市場，導入人工智慧（AI）運算技術，受惠陸廠「去美化」，已經接獲大陸客戶訂單，並量身訂做客製化CPU，採用台積電16奈米製程。今年4月中旬，外資指出，威盛子公司CenTaur已開發出x86架構的CPU，整合AI運算單元，並導入八核心並支援PCIe Gen3高速傳輸介面，瞄準資料中心、伺服器及工作站市場，在這波去美化效應之下，有望大啖陸系客戶的AI訂單。

業界人士分析，在大陸積極「去美化」之下，當地自製CPU業者崛起，世芯的後端設計夥伴飛騰，已成該領域領導廠商。去年下半年開始，世芯受惠飛騰16奈米PC用CPU進入量產，營運大幅成長。今年起，大陸官方更積極替換國有企業PC的CPU，為世芯、威盛等台廠增添動能。

創意也是委託設計（NRE）及客製化晶片（ASIC）大廠，挾大股東台積力挺，為後市接單增添動能。創意認為，在AI、5G、高速運算商機發酵，今年ASIC、NRE業績將成長。

CPU 威盛 世芯

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