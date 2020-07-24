五月天代言 中華電5G廣告爆紅

電信業積極宣傳5G服務。中華電信（2412）找來五月天代言，詮釋5G精彩應用，形象廣告爆紅，上線首周突破400萬觀看人次。遠傳5G廣告點閱率也喊衝。

中華電信表示，五月天代言呈現中華電信5G超高品質、嶄新多元的行動生活體驗，全新形象廣告60秒完整版與30秒精華版「中華電信X五月天MAYDAY 舞動精采共創未來」，上線首周即突破400萬觀看人次。

中華電信總經理郭水義在昨（23）日記者會致詞時也特別做一首詩，結合五月天及中華電信，提到「台灣樂團五月天、共同見證新紀元」，更融入五月天熱門歌曲「盛夏光年、離開地球表面」及中華電信5G高速新體驗、無損音樂美呈現等特色，更期盼用戶享用5G末遲延。

五月天也透過代言廣告及幕後花絮在影片中傳達，此次不僅是代言一項產品，而是參與並見證一個時代，五名成員也分別分享自己喜歡5G帶來的「雲端遊戲」、「VR虛擬社群」、「AR書櫃」等多元應用。

遠傳則指出，「遠傳心5G」開賣近三周，為了讓民眾更深入了解5G如何改變未來生活，遠傳將大力推動偏鄉5G建設與導入遠距診療的點點滴滴拍成影片，上架至YouTube至今已近300萬觀看人數。