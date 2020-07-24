中華電衝5G 優惠加碼

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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中華電信（2412）昨（23）日宣布5G資費優惠再加碼，提升過量降速傳輸速度到50M，10月底前開放1,399元以上資費用戶熱點分享吃到飽。

中華電認為，5G應用升級一波波，8月至少五款5G手機上市，年底手機單價可望下探萬元水準，蘋果iPhone按慣例可望9月底開賣，應用服務、資費及手機到位，可望引爆5G升級熱潮。

中華電信5G服務找來搖滾天團「五月天」代言，昨日舉行「中華電信x五月天」記者會，邀請5G品牌代言人「五月天Mayday」出席分享5G應用服務體驗，詮釋「舞動精采 共創未來」的品牌主張。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信率先領航台灣邁入5G新紀元，結合用戶與五月天粉絲等，吸引更多元個群，並展現食、醫、住、行、育、樂等多元5G應用。

郭水義強調，中華電信年底前推出Hami系列5G應用服務不另計行動上網量、Hami Video-5G館、Hami VR等應用服務免費體驗，享受5G超快網速的嶄新行動生活。

中華電信行通分公司總經理陳明仕表示，目前搭配5G手機是三個品牌、五個機種，單價的確偏高、逼近3萬元，但觀察半導體晶片近期產量很大，代表未來高階與中階5G手機可望很快上市，預估8月包含宏達電、華碩、LG、三星等，還有至少五款手機即將上市，陸牌手機也可望推出，已經有低於2萬元的手機面市。

中華電信認為，全球各國尤其是大陸電信業者期待平價5G手機上市，可望推動5G用戶普及化，市場也預估年底可望看到萬元5G手機登場，加上高資費用戶最愛的iPhone按照慣例可望在9月底上市，多元應用服務、資費，加上高、中、低階5G手機到位，可望帶動5G用戶數大量爆發。

中華電信表示，維持今年底5G用戶達30萬戶、5G服務推出一年內用戶數突破百萬的目標，董事長謝繼茂日前也提到，四年後用戶數可望全部轉向5G，將持續朝此目標努力。

5G 中華電信 手機

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