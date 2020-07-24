中華電4G用戶升級 拉抬帳單金額

中華電信（2412）看好，5G用戶持續成長帶動下，499元資費用戶合約到期升級599元或5G，都可望推升平均帳單金額（ARPU）成長。

2018年台灣電信業者打出499元超低資費雙飽（網內語音、上網吃到飽）方案，吸引200萬用戶申辦，對電信業者營運影響也超乎業者預期，電信業者ARPU更是逐年呈現衰退。

中華電行動業務ARPU一路探底，今年6月僅剩422元，市場關注ARPU落底反彈時間點。中華電認為，隨著5G用戶成長及499用戶升級，都對ARPU有正面影響。

499元用戶數升級熱潮方面，中華電行通分公司總經理陳明仕表示，近期持續邀請2018年期間公教族群及母親節檔期申辦499元的用戶續約，當時約有140萬用戶，近年隨著升級換機需求陸續轉換合約，目前使用499元資費用戶數約109萬戶。

陳明仕表示，公教族群499元雙飽用戶已經陸續到期，多數完成續約，並有九成以上升級續約599元資費，現正爭取母親節檔期的499元雙飽用戶升級，情況比預期好，一個月有上萬人續約。至於499元用戶是否升級5G，陳明仕認為，用戶各有所好，升級5G或599元的4G資費都有可能。