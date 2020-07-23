陣容再升級 全台最大生醫新創加速基地啟動

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

亞洲生技展開幕，國家生技研究園區的創服育成中心今（23）日宣布，正式啟動生醫新創加速基地，繼阿斯特捷利康、安進等國際藥廠後，美商亞馬遜及台荷加速器自今年起也將加入合作，協助台灣與國際生醫界實質合作。

國家生技研究園區是一座以中研院研發主軸，結合該院生醫轉譯研究中心、經濟部生技中心、衛福部食品藥物管理署、以及科技部國家實驗動物中心等共同打造的創新生醫研究生態圈。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，國家生技研究園區結合中研院研發力量，育成生醫新創團隊，需要更強大的生態系來支援計畫與團隊，協助他們解決資金、財務、人才、產品發展和智慧財產權等需求。

創服育成中心在原有中研院、衛福部、科技部和經濟部的跨部會基礎上，近兩年來加入了跨國大藥廠的合作。其中阿斯特捷利康藥廠自去年起在台舉辦選秀活動，由31家生醫新創團隊中選中八家團隊，經過輔導後又選中一家團隊參加國際競賽。

阿斯特捷利康計畫今年10月將再舉辦選秀活動，除了沿續去年的癌症、藥物及抗體主題之外，今年更要新增智慧醫療主題。

另一家國際藥廠安進生技，也是自去年起在園區內成立安進學院，該藥廠並規畫五年內在台灣推動新藥研究、生醫產業價值鏈及培育生技人才。

自今年起，亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services）和台荷加速器也加入了合作行列，亞馬遜說明，全球98%的獨角獸企業都曾使過亞馬遜的資源。亞馬遜將提供雲端服務協助台灣的生醫發展。

台荷加速器則是2018年由許秀芳博士成立，藉由其長駐荷蘭的優勢、豐富的投資經驗及產、官、學等人脈資源，首先以荷蘭烏特列支市（Utrecht）做為連結雙邊的國際創新創業育成網絡和資源。

其餘納入合作的單位，還包括資誠聯合會計師事務所、國際通商法律事務所、日本iPark、台杉投資、中華開發、宏成創投、橡子園創投、漢鼎亞太、永豐創投、元大創投、Pacific 8 Ventures等。

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