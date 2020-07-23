6月積體電路生產指數創新高 連八月雙位數成長

經濟部統計處今（23）日發布6月工業生產指數114.47，創歷年同月新高，年增7.34%連五紅。統計處分析，受惠半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵，電子產業表現依舊亮眼。電子業及積體電路業生產指數均創下歷年新高，分別連續七個月、八個月雙位數成長。

另外，主要傳統產業雖仍呈兩位數衰退，但原材物料價格回升激勵買氣回籠，減幅已出現收斂跡象。

經濟部統計處今日公布6月工業生產指數，其中占比最大的製造業生產指數為114.62，年增7.81%，二項指數皆創歷年同月新高，且連續五個月正成長。累計第2季工業生產指數110.95，年增4.39%；其中，第2季製造業生產指數為111.47，年增4.83%，均為歷年同期新高紀錄，且連四季正成長。

統計處副處長王淑娟指出，6月電子零組件業、積體電路業生產指數均創歷年單月新高，分別連續七個月、八個月雙位數正成長，力道非常強勁。主因今年5G基礎建設加速，高效能運算需求擴增，加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷所致。

其中，液晶面板及其組件業受惠電視及IT面板需求俱增，年增7.63%；電腦電子產品及光學製品業年增近兩成，受惠國內產能擴增，可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件需求熱絡所致。

至於傳統產業中，雖國際原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，但國際疫情延燒仍劇烈衝擊市場需求，致主要傳產如石油及煤製品、汽車及其零件業、紡織業仍呈雙位數衰退；金屬製品業、機械設備業、化學原材料業及基本金屬業也持續負成長。

展望未來，王淑娟指出，下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5G通訊布建加速、高效能運算及物聯網相關應用快速成長，以及遠端服務設備需求延續，將帶動資訊電子產業生產活絡。

此外，國際油價、鋼價緩步上揚，也有助於傳統產業需求回溫，不過，近期全球肺炎疫情再次升溫，加上美中貿易爭端未解，將深化國際經濟局勢動盪與下行風險，牽動我國製造業生產表現，估7月製造業生產指數年增率約落在年減0.5%至3.6%之間。