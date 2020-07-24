研華攜英特爾 攻智慧醫療

工業電腦龍頭研華（2395）持續布局智慧醫療市場，昨（23）日宣布攜手新創團隊聿信醫療器材科技以及晶片大廠英特爾，共同推出「AI連續肺音監測系統」，將可應用於新冠肺炎的治療當中。

研華表示，「AI連續肺音監測系統」可解決護理人員需長時間在病床邊進行呼吸監測，造成護理人力不足的問題，未來醫院僅需一台邊緣運算主機，同時監測24床病患的呼吸狀況，即可擁有如護理站所需的完整解決方案。

「AI連續肺音監測系統」為電子聽診器，透過貼片偵測及紀錄病患的呼吸音，再繪製成波形圖，結合AI演算法去判讀病患有無生命危險。聿信負責研發AI演算法和設計操作介面，搭配研華醫療認證解決方案與Intel分布式OpenVINO工具組，滿足系統運算需求。

聿信總經理、醫師許富舜指出，透過與研華以及資策會資安所的合作開發，讓「AI連續肺音監測系統」能夠成功應用在新冠肺炎治療流程中，醫師遠距聽診了解肺炎病人呼吸系統變化以及是否有早期徵狀，降低醫護人員感染風險，也妥善照護病患。

研華智能醫療協理黃至平表示，研華提供了穩定、可靠且符合國際醫療規範的AI智能解決方案，縮短聿信AI解決方案上市時程，也將協助進行國際市場共同行銷。

此系統整合研華兩項硬體設備，包括8吋醫療平板AIM-75H及邊緣運算系統USM-500。AIM-75H架設在病床邊，負責蒐集與呈現數據，並將資料傳送到邊緣運算系統進行AI運算。USM-500則用於進行AI分析及運算，符合國際醫療認證IEC-60601-1-2，此產品於2020亞洲生技大展首次亮相。

研華董事長劉克振日前指出，近期成立「研華智醫」事業單位，投入遠距醫療市場發展。目前已與數家醫療院所合作，未來不排除併購強化規模，或結盟醫學院及醫院資源。