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宏達電衝VR 再投資七案
宏達電（2498）積極布局VR（虛擬實境）生態圈，旗下VIVE X全球加速器2016年成立至今邁入第四年，除了整體市值成長外，已經有17家公司獲得其他投資者注資。
VIVE X昨（23）日宣布七件新投資案，領域橫跨XR、AI、5G等。
VIVE X宣布七件新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中的技術，顯見虛擬實境生態圈正在一步步邁向成熟，建立VIVE Reality的願景。
VIVE X全球加速器強調，在全世界六個地區進行超過100件新創投資，是VR與AR市場上最活躍的投資者。VIVE X現著重於投資企業應用軟體的開發，以協助企業持續優化工作流程、培訓和協作，並改善整體XR體驗。
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