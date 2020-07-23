中科18家廠商 亞洲生技大展秀實力搶商機

國內疫後首場大型展會「2020亞洲生技大展」，今(23)日在台北南港展覽館熱鬧開幕，中科管理局率園區廠商、生醫計畫補助廠商及中科加速器輔導廠商等共18家業者參展，展現中科結合先端生技領域，建構創新醫療生態體系決心。

另有園區廠商正瀚生技及鐿鈦公司，榮獲總統親頒年度傑出生技產業獎，成果亮眼。科技部長吳政忠在中科管理局長許茂新等人陪同下，前往科技部主題館為參展廠商加油打氣。

今年科技部主題館中科展區，以「中科生醫聚落智慧醫療領航」為主軸，由園區廠商以群聚聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域的實力與研發成果。

中科展區由九門將才點亮專區，包括台灣骨王生技研發精準超視覺手術眼鏡Foresee-X；承鋆生醫3D微創手術影像輔助軟體及顯影技術，有助醫療開刀及微創手術。

藥華醫藥長效型蛋白質新藥/Pegylation技術平台提供生物新藥，為癌症治療帶來新希望；伊達醫材有創新醫療光電檢測及雷射照射治療設備；靚德生醫的DEHseal速攸創傷覆蓋粉已通過GMP及ISO認證，提供醫病治療新選擇。

台灣利得為全球唯一取得國際FSC認證的牛樟芝產品企業；今年獲得年度產業創新獎的正瀚生技，以風昧物質研究技術的咖啡產品展現智慧農業。

伊莉特生技奈米運用諾貝爾獎的電灑游離原理，研發電灑離子噴霧儀；入列國家口罩隊的新力旺精工，展現以三智二機提供整廠智動化整合服務。

另外有9家獲中科生醫計畫補助或中科加速器輔導廠商，透過個展或合展方式，展現運用中部精密機械產業優勢，帶動智慧輔具、微創手術、醫材研發等領域的量能，在不同展區呈現產學研醫合作成果。

許茂新強調，「2020亞洲生技大展」具體展現中科園區廠商在先端生技領域的量能與研發成果，更有助吸引生物科技廠商，共同建構創新醫療生態體系。