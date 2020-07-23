台大創創中心旗下新創荔枝智慧 獲cacaFly策略投資

cacaFly 聖洋科技宣布，與台大創創中心輔導之新創「荔枝智慧」團隊達成策略投資協議，未來將在LINE官方帳號上進行更多技術整合、市場推廣與業務開發方面等合作，擴大chatbot 聊天產業的應用。台大創創中心執行長曾正忠表示，技術型新創常在與市場接軌時面對各種商業挑戰，透過與長期深耕市場的中大型企業合作，可以縮短學習曲線快速進軍市場。

cacaFly是國內大型數位行銷企業，此合作案有效整併雙方資源，台大創創中心表示，樂見本次 cacaFly 與荔枝智慧的合作與投資案，未來也期待透過企業垂直加速器的模式，合作的企業能藉由不同的方式，與新創密切合作，以助於達到企業外部創新的目的。

cacaFly 早期共同創辦人楊志偉先前在中國、歐美新創圈投資新事業，2019年返台後，加入台大創創中心業師群，過去已輔導多家網路新創團隊投融資及商業模式調整，他表示，cacaFly和荔枝智慧研發創新的 LINE 行銷工具是很好的產學合作案，希望結合cacaFly 與上千家廣告客戶及 LINE 用戶的真實市場反饋，持續優化產品。

台大創創中心在7 月 13、14 日啟動新一輪的輔導計畫，下半年將有26 個加速器與孵化器團隊。