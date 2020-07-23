台大創創 x 聯經垂直加速器 即日起接受報名
台大創創中心積極協助企業成立垂直加速器，與新創媒合，共同合作，以新創的創新技術幫助企業轉型或找到解決方案。近期開放申請的輔導計畫為「台大創創 x 聯經垂直加速器」，合作企業為聯經出版事業，期待尋找社群平台及數位內容相關的新創，創辦人不限台大身份，欲申請的團隊需構想利於雙方發展的合作案，台大創創中心將於計畫期間密切追蹤、協助合作案發展。本次開放申請至 8 月 24 日，10 月初正式開始輔導計畫。
台大創創中心在今年7 月 13、14 日開啟新一輪的輔導計畫，迎接 2020 下半年 26 個加速器與孵化器團隊。目前開放申請的輔導計畫為「台大創創 x 聯經垂直加速器」，合作企業為聯經出版事業股份有限公司，期待尋找社群平台及數位內容相關的新創，創辦人不限台大身份，欲申請的團隊需構想利於雙方發展的合作案，
台大創創中心將於計畫期間密切追蹤、協助合作案發展，招募說明會訂於7月28日，開放申請至 8 月 24 日，10 月初正式開始輔導計畫。
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