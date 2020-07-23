宏達電VIVE X全球加速器 新增七宗投資案

宏達電HTC（2498）今（23）日宣布VIVE X全球加速器新增7宗新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中的獨特技術等，宏達電指出，虛擬實境生態圈正在一步步邁向成熟，VIVE Reality的願景也正紮紮實實地被建立起來。

VIVE X全球加速器自2016年成立至今邁入第四年，所投資公司市值總體而言均有成長佳績，過去1年在嚴峻經濟環境中，更有17家公司受投資者青睞獲額外資金挹注，而自去年11月至今，則又新增7宗投資案。

VIVE X全球加速器在全世界6個地區已進行超過100筆新創投資。宏達電指出，VIVE X現著重於投資企業應用軟體的開發，以協助企業持續優化工作流程、培訓和協作，並改善整體XR體驗。

根據長期關注VR產業的市場研調機構ARtillery Intelligence預測，VR企業市場的規模將從2018年的8.29億美元增長到2023年的42.6億美元（複合年增長率為39％）。

HTC VIVE副總裁Marc Metis表示，與新創公司緊密合作，尤其在企業XR領域，具豐富市場經驗的領先企業將可為XR領域帶來可觀的價值。其中值得一提的是Vection Technologies Ltd，他們專注為工業公司數位化轉型提供即時技術，是現今澳大利亞證券交易所（ASX）上市的唯一XR公司，他們即是在VIVE X的幫助下成為全球領先的XR企業。

宏達電指出，自去年11月至今VIVE X所投資7家公司，分別為 3Data、BodySwaps、 Imaged Reality、Maze Theory、ORamaVR、Talespin、VantagePoint，在XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中都有獨特的技術。