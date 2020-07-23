中華電信推5G 限時優惠再加碼

電信三雄推出5G服務，資費大同小異，入門599元起，傳輸量過量降速，1,399元吃到飽。但中華電信今天公佈即日起推出精采5G限時優惠方案，低調的提供傳輸量過量後降速的速度，拉高到50M，與遠傳過量降速的網速拉齊。中華電信也宣布，申辦1,399元，10月底前再享熱點分享服務吃到飽優惠。

中華電信表示，為刺激5G市場，促進國內5G服務的普及，響應5G產業發展政策，並帶動5G應用服務廣泛使用，中華電信搭配五月天的5G代言，即日起推出精采5G限時優惠方案，嘉惠廣大的粉絲與客戶，都能體驗中華電信多元、精采、豐富的5G應用服務。

中華電信表示，月繳999/1,199元方案，每月上網量使用完畢後，可續享最大頻寬高速優質的4G行動上網吃到飽月繳1,399元以上方案，10月底前再享熱點分享服務吃到飽優惠，

於客戶盡情體驗更優質的行動上網服務，全方位滿足客戶。

中華電信表示，精采5G限時優惠方案，每月傳輸量超過傳輸量額度之後，行動傳輸速度最高50M，熱點享上網速率最高10M。

電信三雄的5G資費中，999元、1,199元資費，中華電信傳輸量過量後，傳輸速度降至10M，台灣大也比照。

但遠傳日前宣布，此兩種資費，過量後降速為4G高速吃到飽（50M），可望吸引4G吃到飽用戶升級5G，即使過量還是可以使用4G吃到飽。遠傳公佈之後，台灣大也宣布跟進，中華電信也宣布比照，提升降速後傳輸速度。