工研院秀新冠檢測儀和試劑研發進度 拚8月量產

今(23)日登場的「2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會」中，工研院於「智慧醫電」、「再生醫學」、「醫藥研發」三大區域秀出15項創新科技成果，包括全球首創的「單鏡頭3D內視鏡取像模組」、「新穎標靶青光眼藥物」，彰顯智慧醫電加值與抗疫新能量，開創微創精準手術新時代。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，今年初工研院在新冠肺炎疫情爆發之際，就超前部署研發「iPMx分子快速檢驗系統」，發展自主性系統及試劑，可透過「核酸分子檢測」在一小時內進行新冠肺炎快篩，部分美國、台灣及中國專利已獲證，更協助產業投入相關診斷領域。

iPMx分子快速檢驗系統(包含iPMx檢測儀、試劑套組與品管物套組)已於7月6日取得衛服部(TFDA)專案製造核准，已非專屬授權一家國內通路廠商，工研院預估，將於8月完成10台iPMx檢測儀(簡稱：疫開罐)與1萬劑試劑試量產。

工研院指出，自行開發的檢測儀QCMD 盲樣檢測結果全數正確，具國際水準，產品正確率媲美國際知名大廠。未來將加速推動量產與產業銜接，以利未來邊境管制快速檢驗管理，以實際行動展現台灣抗疫決心。

在今年的生技展中，林啟萬指出，2026年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上的人口數將佔總人口20%，勢必帶動醫療照護的需求；面對智慧醫療時代來臨，無論是相關醫療行為與照護、復健，也需要跨領域整合科技，讓醫療更有智慧與精準，才能降低照護需求、同時達到提升精準醫療效率的目標。近年來工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，投入「健康樂活」應用領域，未來將持續連結產業上中下游，將跨域的生技應用轉變為商機及創新產業，引領產業前行，增加民眾福祉。