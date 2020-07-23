創同期新高！6月工業生產指數114.47、年增7.34%

經濟部今（23）日發布6月工業生產指數114.47，創歷年同月新高紀錄，年增7.34%，連五紅。其中，製造業生產指數114.62，同創歷年同月新高，年增7.81%。

累計第2季工業生產指數110.95，年增4.39%；其中，第2季製造業生產指數為111.47，年增4.83%，均為歷年同期新高紀錄，且連四季正成長。

統計處說明，6月製造業生產指數年增7.81%，主因半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵，加上傳統產業生產動能隨國際原物料價格止跌回溫而漸次回穩，減幅普遍較上月收斂；綜計第2季製造業生產指數111.47，較上年同期增加4.83%，延續去年第3季以來的正成長走勢；累計今年1至6月製造業生產較上年同期增加7.17%。

展望未來，統計處預估，7月製造業生產指數估年減0.5%至年增3.6%。隨著下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5G 通訊布建加速、高效能運算及物聯網相關應用快速成長，以及遠端服務設備需求延續，將帶動資訊電子產業生產活絡，加上國際油價、鋼價緩步上揚，亦有助於傳統產業需求回溫。

不過，近期全球肺炎疫情再次升溫，加上美中貿易爭端未解，將深化國際經濟局勢動盪與下行風險，牽動我國製造業生產表現，須密切關注並審慎因應。