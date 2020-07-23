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旭暉砸2.7億投資宏碩 跨足半導體、國防、太陽能設備

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
旭暉董座趙勤孝。圖／聯合報系資料照
旭暉董座趙勤孝。圖／聯合報系資料照

OLED面板共通性遮罩（CMM Mask）廠旭暉應材（6698）今（23）日舉行法人說明會，揭露今年下半年營運展望及集團未來之布局。並指出今年AMOLED面板的滲透率將持續上升，同時，預期2021年AMOLED智慧手機顯示器的開案數將會比2020年明顯增加，對明年旭暉營收產生明顯效益。

旭暉表示，由於冠狀病毒影響消費者需求和供應鏈生產流程的衝擊，全球智慧型手機出貨量預估在2020年將下降13%，但是，可喜的是今年智慧型手機中使用的AMOLED面板的出貨量將逆勢成長，從2019年的4.71億片增至5.13億片，顯示智慧型手機朝使用AMOLED面板的趨勢持續增長中。

同時，旭暉決定跳脫單一產業營運產生的風險，斥資2.7億元投資微波真空管設計與生產廠宏碩，跨足具有深厚發展潛力的半導體、國防設備、太陽能設備領域，開啟該公司多角化經營的新風貌，期許帶來該公司日後嶄新的氣象。旭暉董事長趙勤孝表示，此次投資將至少持有宏碩系統股權40%，預計其營運結果將在今年第3季列入旭暉的合併報表。

宏碩核心技術能量包括高頻率、高功率、高真空、高電壓等，這些技術衍生產品涵蓋半導體、太陽能真空設備、及其他相關之產業。藉由投資宏碩系統，旭暉可將由營運在面板設備為主，擴展至半導體設備、太陽能設備、國防工業等領域；產品供應範圍涵蓋金屬遮罩、精密清洗及再生處理、真空設備用微波管、異材質真空氣密焊接、晶圓設備加熱器等；服務客群由亞洲面板客戶延伸至全球半導體／太陽能大廠與國內國家級研究中心等。

旭暉表示，此一投資案不僅搭上新一輪的半導體設備投資浪潮暨政府提高國防預算與自主研發的趨勢。並達成旭暉應材分散營運風險，擴大營運規模及獲利成長的目的。

太陽能 智慧型手機 面板

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