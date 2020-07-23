五月天代言中華電信5G 秀多元應用服務

中華電信今(23)日隆重邀請5G品牌代言人「五月天Mayday」出席分享5G應用服務體驗，完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張。透過五月天的代言，精采呈現中華電信5G超高品質、嶄新多元的行動生活體驗。

中華電信表示，全新形象廣告60秒完整版與30秒精華版「中華電信X五月天MAYDAY舞動精采共創未來」，上線首週即突破400萬觀看人次，廣獲消費者與五迷的青睞。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信率先領航台灣邁入5G新紀元，提供消費者更優質的行動網路品質。很榮幸再度邀請五月天擔任代言人，共同見證5G時代。

郭水義表示，黃子佼是天王級主持人，邀請天王級樂團「五月天」，是中華電信也是台灣榮耀，中華電信表示，擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，並廣結全球與在地最强的5G應用服務陣容，提供消費者最震撼的視聽娛樂饗宴。

歡慶5G開台，中華電信規劃年底前推出Hami系列5G應用服務不另計行動上網量、HamiVideo-G館HamiVR等應用服務免費體驗，享受5G超快網速的嶄新行動生活。

中華電信今日也首度公開五月天Mayday拍攝5G形象廣告的花絮影片，五月天在影片中提及，此次不僅是代言一項產品，而是參與並見證了一個時代。5G高速率、低延遲、大連結的特性,可讓多元應用服務,縮短彼此距離，如同任意門。

五月天認為，無論是5G應用服務「雲端遊戲」帶來的狂飆快感、「VR虚擬社群」的跨越距離、「AR書櫃」身歷其境的體驗。中華電信5G為您串起每個可能。未來就在眼前。

為刺激5G市場，促進國內5G服務的普及，響應5G產業發展政策，並帶動5G應用服務廣泛使用，中華電信搭配五月天的5G代言，即日起推出精采5G限時優惠方案，嘉惠廣大的粉絲與客戶，都能體驗中華電信多元、精采、豐富的5G應用服務。

中華電信表示，月繳999/1,199元方案，每月上網量使用完畢後，可續享最大頻寬高速優質的4G行動上網吃到飽月繳1,399元以上方案，10月底前再享熱點分享服務吃到飽優惠，於客戶盡情體驗更優質的行動上網服務，全方位滿足客戶。

歡慶5G開台，中華電信表示，年底前5G客户可免費體驗HamiVido5G館，開台首年，免費體驗HamiVR、韓國TheShow多視角轉播節目及AR拍拍看等服務。