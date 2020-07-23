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研華攜手英特爾、聿信 打造AI連續肺音監測系統

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
研華、英特爾、聿信攜手打造「AI連續肺音監測系統」。 圖/ 研華提供
研華、英特爾、聿信攜手打造「AI連續肺音監測系統」。 圖/ 研華提供

工業電腦大廠研華（2395）攜手新創團隊聿信醫療器材科技、晶片大廠英特爾，共同推出「AI連續肺音監測系統」，以解決護理人員得長時間待在病床邊進行呼吸監測，而造成醫院護理人力不足的問題，並於2020亞洲生技大展首次亮相。未來醫院僅需一台邊緣運算主機，同時監測24床病患的呼吸狀況，即可擁有如一個護理站所需的完整解決方案。

「AI連續肺音監測系統」為電子聽診器，透過貼片偵測及紀錄病患的呼吸音，再根據偵測結果繪製成波形圖，並結合人工智慧演算法去判讀病患有沒有生命危險。在此系統中，聿信主要負責研發AI演算法和設計操作介面，再搭配研華醫療認證解決方案，及Intel分佈式OpenVINO 工具組，滿足系統的運算需求。

聿信總經理許富舜醫師指出，醫療產業最重視產品穩定性和品質，所以當初在尋找硬體合作夥伴時，第一時間想到的就是研華，透過與研華以及資策會資安所的合作開發，讓「AI連續肺音監測系統」能夠成功應用在COVID-19治療流程中，醫師經由遠距聽診了解COVID-19病人呼吸系統變化以及是否有早期徵狀，不但降低醫護人員感染風險，又能妥善照護病患、助病患早日痊癒。

研華智能醫療協理黃至平表示，研華提供了穩定、可靠且符合國際醫療規範的AI智能解決方案，除縮短合作夥伴聿信AI解決方案上市時程，也協助進行國際市場共同行銷，將台灣領先的醫療科技走向世界的舞台。

目前「AI連續肺音監測系統」整合研華兩項硬體設備，包括8吋醫療平板AIM-75H及邊緣運算系統USM-500。AIM-75H架設在病床邊，負責蒐集與呈現數據，並將資料傳送到邊緣運算系統進行AI運算。USM-500用於進行人工智慧分析及運算，符合國際醫療認證IEC-60601-1-2。

其內含第9代Intel Core i7處理器結合Intel分佈式OpenVINO 工具組，並搭配搭載Intel Movidius Myriad X 視覺處理器的VEGA-340邊緣運算人工智能加速卡，提供穩定可靠且高效能的人工智慧影像及聲音處理能力。

值得一提的是，Intel分佈式OpenVINO™工具組，是以卷積神經網路（CNN）為基礎，可在英特爾硬體中擴充電腦視覺（CV）與深度學習類神經網路（DNN）工作負載，讓運算效能最大化，進而快速開發出可模擬人類視覺與聽覺的應用和解決方案。

研華 Intel

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