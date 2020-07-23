TrendForce：2025年AR/VR裝置市場規模估達4,320萬台

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，2020年全球AR/VR裝置出貨量預估會達到512萬台，2021~2022年間受品牌廠預計推出更多眼鏡式AR/VR裝置的帶動，市場將出現較大幅度成長，預估到2025年將會成長至4,320萬台，2020年至2025年的年複合成長率（CAGR）為53.1%。

拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出，AR/VR裝置市場的加速發展來自於品牌廠更為積極的產品策略，尤其眼鏡式AR/VR裝置會成為廠商發展消費市場的熱門選擇，預估在2021~2022年間會有更多品牌推出新產品，包括Apple、華為、Samsung等品牌大廠都有可能推出眼鏡式AR/VR裝置，進而帶動市場增長。

蔡卓卲表示，由於消費市場對於產品的外觀設計和售價有著一定程度的要求，所以AR/VR裝置會選擇輕薄化的光學設計，以及外接運算核心與電池的分離式設計，讓產品型態朝向類似普通眼鏡的樣貌發展。

因此，當AR/VR裝置透過外接智慧手機來獲得運算效能、電力、網路通訊，甚至是應用軟體的情況下，產品定位就會如同智慧手表與手環、TWS藍牙耳機等，同樣做為智慧手機的延伸裝置，所以智慧手機品牌也會轉為積極開發相關產品，並且推動市場發展。

另外，這類眼鏡外型設計的消費端AR/VR裝置，本身的關鍵零組件只會剩下包含光學元件和影像光源在內的光機模組，其中影像光源在考量到輕薄的情況下，多會以小尺寸的LCD、Si-OLED螢幕為主。

例如，AR眼鏡多為透過鳥盆式設計（Birdbath）從上方或側邊投影Si-OLED影像。這也使得近年來Si-OLED產業的發展除了Sony、Epson、Kopin等這些原先既有的廠商外，還有京東方、視涯等新進廠商的積極投入，顯示對於AR/VR市場未來發展的看好。

TrendForce認為，隨著品牌廠商開始積極投入AR/VR裝置開發，將會帶動市場規模在2021~2022年間迅速擴大，也同時會帶動光學元件、Si-OLED螢幕等關鍵零組件的發展。