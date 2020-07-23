陸芯片股本益比高 謝金河：台灣半導體股估值欲小不易

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，過去中國大陸以國家補貼打掛面板、太陽能、LED產業，但這次中國國家隊投入半導體產業，可能會出現跟過去不一樣的結果；他強調，「中國股民善用國家力量，先把股市炒一大波，中國只要與芯片業務沾到邊，本益比都從100倍起跳」，「這麼一比，台灣的半導體股估值當然欲小不易」。

謝金河以「郭智輝妙論半導體產業」為題發文表示，崇越集團董事長郭智輝在接受媒體訪問時，精闢的論述中國大陸發展半導體的強弱勢，認為中國不易成功，半導體產業適合台灣，但不適合中國人，半導體製造是台灣人的強項。

謝金河表示，過去，中國大陸以國家補貼打掛了面板、太陽能、LED產業，這些產業都是標準規格，大量生產，只要國家補貼，產業往往殺到見骨，甚至連中國自己的產業也陣亡。

謝金河舉例說明，最近像太陽能多晶矽大廠保利恊鑫把所有對手都殺光，自己也逐漸不支，股價從5.72港元下殺到0.21港元，南韓的面板廠也逐漸邊緣化；但他強調，這次中國國家隊投入半導體產業，可能會出現跟過去不一樣的結果。

謝金河表示，中國股民善用國家力量，先把股市炒一大波，像中芯國際在科創板本益比739.5倍，剛上市的寒武紀332倍、兆易創新155倍、紫光國微142倍、韋爾221倍，謝金河強調，「中國只要與芯片業務沾到邊，本益比都從100倍起跳，這麼一比，台灣的半導體股估值當然欲小不易！」。