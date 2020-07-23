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IC封測廠京元電 Q3營運有望續旺

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

IC封測廠京元電（2449）第2季合併營收76.67億元，創單季新高；由於全球5G商機，包括基地台晶片及遠距應用需求強勁，歐美人工智慧AI）晶片、電源管理晶片需求後市也看旺，市場看好該公司第3季營收有望持續向上攀升。

由於近期台積電對5G相關商機與HPC的後市需求樂觀看法，外資法人認為，京元電在此趨勢中，可從5G系統級晶片（SoC）、GPU、CMOS影像感測器（CIS）領域受惠。

台積電認為儘管智慧機出貨量成長性不高，對5G智慧機滲透率卻相對樂觀，台積電預測2020年滲透率逼近二成，顯示5G SoC出貨量有更大上升空間，對京元電營運有利。

此外，GPU探針卡供應商獲利能力提高，則點出HPC需求確實強勁，根據外資報告指出，京元電可同時獲取晶圓級、最終測試的市場；加上CIS需求也表現不俗，各項商機加總之下，可抵禦基地台客戶下滑影響，且京元電2021年前景也會優於市場預期。

京元電目前訂單除了聯發科手機測試訂單之外，還包括陸廠的5G基地台晶片、美系可編程邏輯元件及人工智慧（AI）晶片、歐洲電源管理晶晶片和國內網通晶片測試訂單，這些晶片都隨5G加速布建及遠距應用需求強勁，不僅為京元電第2季營運增加動能，市場看好，這些市場需求目前看來仍可望延續到下半年，對該公司第3季營收持續樂觀。

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