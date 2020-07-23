聯發科再推5G中階款天璣720 採台積電7奈米製程

繼天璣800系列之後，聯發科（2454）再推最新5G系統單晶片天璣720搶攻中階智慧型手機市場，第三季一推出，即有手機品牌客戶搭載該晶片並將於本季發表，市場預期天璣720挾其高性價比優勢，小米、OPPO、華為等主要客戶將陸續採用，法人預估本季開始放量，第四季至明年首季進入出貨高峰期，對聯發科營收將有明顯貢獻。

聯發科在天璣1000、800系列之後，此次將目標瞄準中階5G智慧型手機，推出天璣720系列，聯發科表示，該5G系統單晶片持續擴增產品的實力及廣度，進一步推動5G中端智慧手機的普及。聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，該款展現了中端產品也能具備強勁的性能以及出色的顯示和影像技術。

天璣720採用台積電7奈米製程，整合低功耗5G數據機，支援聯發科獨家5G UltraSave省電技術，可根據網路環境及資料傳輸情況，動態調整數據機的工作模式，以延長電池續航力。天璣720還整合了優異的多媒體、無線連接和影像功能，提升使用者的綜合體驗。

天璣720採用八核CPU，包含兩個主頻為2GHz的Arm Cortex-A76大核，提高應用的回應速度，另搭載了Arm Mali G57 GPU、LPDDR4X記憶體和UFS 2.2快閃記憶體，先進的5G通信技術，包括支持獨立及非獨立組網（SA/NSA）和5G雙載波聚合，Sub-6GHz頻段5G上下行速度加成，平均延遲更小，實現真正的高速5G連網。