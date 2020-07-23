5G、HPC需求旺 市場看好精測Q2獲利及下半年營運

測試介面廠精測（6510）第2季合併營收10.57億元，改寫單季營收的歷史次高。累計上半年合併營收19.57億元，年增達53.34％，續創同期新高，市場分析師認為，以該公司維持50%以上毛利率水準，加上垂直探針卡（VPC）營運比重漸增，估計第2季獲利表現可望較首季持續成長。

該公司近二年來積極發展垂直探針卡（VPC），該產品的接單及出貨表現亮眼，垂直探針卡上半年營收倍增、已超越去年全年。就應用面言，仍以5G射頻（RF）晶片、智慧型手機應用處理器（AP）為主。同時，也積極投入高速運算（HPC）領域的垂直探針卡業務拓展，增添營運成長動力。

該公司今年首季每股稅後純益高達5.46元，而第2季營收較第1季成長逾17%，加上VPC營運比重增加，有利提升毛利率水準，因此，法人推估，第2季獲利可望有優於上季表現。

對於該公司後市營運展望，市場法人則是預期，5G相關商機持續增長，對精測相對有利，且未來隨著台系與美系客戶應用處理器及系統單晶片訂單增強，精測第3季業績可望較第2季持續成長，不排除有機會創單季新高。