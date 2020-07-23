快訊

客庄旅遊券申請延長至28日 新的登記方式看這裡！

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

宅商機大爆發 購物網電競商品買氣暴增九成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo購物網推出《夏殺電競月》，【LG 樂金】34型 219 AH-IPS 2K曲面 支援HDR液晶顯示器，特價13499元。圖／富邦媒提供
momo購物網推出《夏殺電競月》，【LG 樂金】34型 219 AH-IPS 2K曲面 支援HDR液晶顯示器，特價13499元。圖／富邦媒提供

7、8月進入暑假電玩旺季，電競商品買氣爆棚。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網據站內銷售觀察，學生們開始放暑假，玩樂時間增加促使市場電競商品需求大幅提升，加上疫情影響國人的休閒娛樂活動轉型，居家休閒需求拉升，帶動購物網暑期以來電競商品買氣年增近九成。

電競產業已成為全球潮流。momo購物網表示，電競市場正蓬勃發展，玩家們對電競配備的知識也日益豐富，更懂得如何選購符合自己需求的商品，近年「DIY打造個人化電競設備」成為一大趨勢，從主機、螢幕到鍵盤、滑鼠、耳機等周邊商品，挑選適合自己的零件加以組裝，不僅能大幅提升遊戲順暢度，還能隨時汰換、升級零件。其中，最容易影響整體效能的「電競主機」及反應速度的「電競螢幕」，為消費者討論度最高的兩大關鍵設備。

momo瞄準學生暑假娛樂需求舉辦《夏殺電競月》，7月18日-7月31日強打DIY振興折扣懶人包，網羅超過10家品牌大廠，包含技嘉、MSI微星、ASUS、SAMSUNG及BenQ等，推出電競主機、電競螢幕、電競鍵盤滑鼠等指定商品限時下殺7折起，還有折價神券天天領，購買指定商品最高現折9,000元等好康優惠。

為滿足消費者琳瑯滿目的使用習慣及需求，momo推出超過2,500件電競主機，今年以來銷售成績更較去年翻倍成長。其中具有「高核心處理器」、「RTX20系列以上顯示卡」功能的商品為消費者首選。熱銷冠軍為「ASUS」i5六核 暗黑獠牙s RTX2060-6G獨顯電玩機，月銷超過百台；第二名由「技嘉」i7八核 麥塊之王 RTX2070S-8G獨顯電玩機拿下；而第三名為「微星平台」 天龍戰士 R7八核RTX2060獨顯SSD電玩機。

而因應不同遊戲畫面規格、消費者喜好，推出近400件知名品牌電競螢幕，其中以擁有「曲面立體造型」、「4K高解析度」以及「165Hz刷欣率」規格的商品為近期選購趨勢。銷售冠軍由「ASUS 華碩」VG279Q 27型 1ms 144Hz電競螢幕奪下，月銷百台；第二名為新品「SAMSUNG 三星」Odyssey G9 49型 240Hz 1ms HDR10+ 1000R曲面多工電競螢幕；最後由「LG 樂金」34型 21:9 AH-IPS 2K曲面支援HDR液晶顯示器拿下熱銷第三名。

電競鍵盤 螢幕

延伸閱讀

《G.I.Joe》全新電玩作品消息外洩　傳將以原始人設發行

你買了嗎？2020上半年「團購美食榜、網購飲品消費指標榜」出爐

momo購物網「全球購物祭」32大品牌最低下殺48折起

上半年冷凍食品買氣狂飆 富邦媒攜手全家拓展冷鏈配送

相關新聞

2020上半年已經結束 大陸5G手機到底誰領風騷？

伴隨日曆翻進7月，2020年上半年已經畫上句號，對於新品5G手機的發佈來說，也就暫告一段落，靜待下半年市場競爭重新開啟。作為5G手機的起始年份，大陸廠商針對手機各方面也做出了很多調整，比如「線上」發佈成為2020年5G新品手機發佈會的常用方式。

蘋果庫克扶持立訊 和碩緯創如何也「喝湯」？

在大客戶蘋果授意下，緯創（3231）將中國iPhone製造業務售予陸廠立訊精密，只是先賣廠，之後取得立訊股票，讓外界霧裡看花。

緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位

蘋果兩大代工廠緯創、和碩昨（22）日同步公告取得紅色供應鏈指標廠立訊股票，其中，緯創斥資約126億元取得0.81%股權；...

華碩發表第3代電競手機 續拚市占龍頭

華碩昨晚發表第3代電競手機ROG Phone 3，搭載6.59吋、144 Hz更新率螢幕，今天在台灣開放預購；華碩共同執行長許先越喊話，今年將續拚電競手機市占第1，挑戰更高成長。

總統蔡英文提及台灣生技產業 已進入五大里程碑

全球首場亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan盛大登場，總統蔡英文致詞時表示，台灣的防疫成就受到世界矚目，看好台灣的生醫產業會是台灣下一個兆元產業，生技產業也會為台灣醫療產業創造更多的價值，讓更多患者可以受惠，並且提出台灣生技產業已進入五大里程碑。

布局VR生態圈4年有成 宏達電宣布7投資案

宏達電積極布局VR（虛擬實境）生態圈，旗下VIVE X全球加速器邁入第4年，除了整體市值成長外，更有17家公司獲額外資金挹注，VIVE X並宣布7宗新投資案，領域橫跨XR、AI、5G等。

三星再攻5G市場 摺疊機Galaxy Z Flip入列

搭上5G手機需求，三星宣布5G版摺疊手機Galaxy Z Flip問世，首度搭載高通Snapdragon 865 Plus 5G行動平台，目前尚未公布台灣上市時間，但已確定三星在台至少會有7或8款5G手機支援。

廣達伺服器業務 同步點火

廣達今年不僅筆電出貨量表現亮眼，耕耘多年的雲端伺服器市場也三路並進，由之前專攻雲端服務供應商，再到電信設備商，近期又跨入...

轉投資大陸聯芯 聯電明年拚損平

聯電台灣廠區忙翻天之際，同步衝刺對岸轉投資12吋廠廈門聯芯營運，大搶中國大陸去美化商機。公開資訊觀測站資料顯示，今年以來...

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

晶圓代工廠接單夯，不僅台積電當紅，本土二哥聯電狀況也優於預期。供應鏈傳出，受惠於疫情帶來的宅經濟動能持續，筆電、平板需求...

名家觀點／被狼吞掉vs.與狼共舞

緯創繼宣布將出售昆山廠予陸廠立訊後，昨（22）日再公告投資立訊，投資金額約當於售廠所得。無獨有偶，和碩也同步公告加碼對立...

廣達 拚重返NB代工一哥

日本政府於4月宣布將加速推動GIGA計畫，目標為2020年底前每位學生都擁有一台筆電上課，可望帶動Chromebook動...

熱門新聞

王朝大酒店賣268億 這位嘉義鄉親狂賺近200億

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

離島宜花東人潮爆棚 交通部暫緩地方觀光行銷補助

浪漫客庄旅遊券整天登不進去 民眾：像遇到詐騙集團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。