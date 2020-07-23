宅商機大爆發 購物網電競商品買氣暴增九成

7、8月進入暑假電玩旺季，電競商品買氣爆棚。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網據站內銷售觀察，學生們開始放暑假，玩樂時間增加促使市場電競商品需求大幅提升，加上疫情影響國人的休閒娛樂活動轉型，居家休閒需求拉升，帶動購物網暑期以來電競商品買氣年增近九成。

電競產業已成為全球潮流。momo購物網表示，電競市場正蓬勃發展，玩家們對電競配備的知識也日益豐富，更懂得如何選購符合自己需求的商品，近年「DIY打造個人化電競設備」成為一大趨勢，從主機、螢幕到鍵盤、滑鼠、耳機等周邊商品，挑選適合自己的零件加以組裝，不僅能大幅提升遊戲順暢度，還能隨時汰換、升級零件。其中，最容易影響整體效能的「電競主機」及反應速度的「電競螢幕」，為消費者討論度最高的兩大關鍵設備。

momo瞄準學生暑假娛樂需求舉辦《夏殺電競月》，7月18日-7月31日強打DIY振興折扣懶人包，網羅超過10家品牌大廠，包含技嘉、MSI微星、ASUS、SAMSUNG及BenQ等，推出電競主機、電競螢幕、電競鍵盤滑鼠等指定商品限時下殺7折起，還有折價神券天天領，購買指定商品最高現折9,000元等好康優惠。

為滿足消費者琳瑯滿目的使用習慣及需求，momo推出超過2,500件電競主機，今年以來銷售成績更較去年翻倍成長。其中具有「高核心處理器」、「RTX20系列以上顯示卡」功能的商品為消費者首選。熱銷冠軍為「ASUS」i5六核 暗黑獠牙s RTX2060-6G獨顯電玩機，月銷超過百台；第二名由「技嘉」i7八核 麥塊之王 RTX2070S-8G獨顯電玩機拿下；而第三名為「微星平台」 天龍戰士 R7八核RTX2060獨顯SSD電玩機。

而因應不同遊戲畫面規格、消費者喜好，推出近400件知名品牌電競螢幕，其中以擁有「曲面立體造型」、「4K高解析度」以及「165Hz刷欣率」規格的商品為近期選購趨勢。銷售冠軍由「ASUS 華碩」VG279Q 27型 1ms 144Hz電競螢幕奪下，月銷百台；第二名為新品「SAMSUNG 三星」Odyssey G9 49型 240Hz 1ms HDR10+ 1000R曲面多工電競螢幕；最後由「LG 樂金」34型 21:9 AH-IPS 2K曲面支援HDR液晶顯示器拿下熱銷第三名。