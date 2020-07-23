華碩發表第3代電競手機 續拚市占龍頭

華碩昨晚發表第3代電競手機ROG Phone 3，搭載6.59吋、144 Hz更新率螢幕，今天在台灣開放預購；華碩共同執行長許先越喊話，今年將續拚電競手機市占第1，挑戰更高成長。

ROG Phone 3配備高通Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，內建6000mAh容量電池及獨家GameCool 3散熱系統，專屬擴充配件包括可提供類似遊戲機操控模式的ROG Kunai 3 Gamepad和ROG Clip。

全新ROG Phone 3建議售價新台幣2萬9990元起，預計7月31日在台上市，今天起開放預購，將依預購順序陸續交機。

許先越受訪指出，電競手機全球市場規模約100萬台，華碩ROG Phone市占率第1；雖然中國市場舉足輕重，但競爭對手也蠻多，華碩市占應該在前兩名。

談到新機出貨目標，許先越表示，今年因為疫情關係，上半年手機市場停滯，華碩仍照既定目標進行，除了努力做出產品差異化，ROG Phone 3也做了很多改善，並與生態系夥伴合作，帶來更好的遊戲體驗。華碩內部設定非常積極的出貨目標，ROG Phone 3一定要比去年的ROG Phone 2成長，重點市場包括台灣、香港、中國、印度等。

他也提到，華碩內部對ROG Phone目標定義非常清楚，要創造電競手機類別，希望在市場占有一定份額，積極目標是市占第1名。上一代ROG Phone 2銷售狀況與當初內部預期蠻接近，今年因為疫情影響，很多人無法出門，多了時間可以玩遊戲，期望ROG Phone 3能抓住這個機會，挑戰更高的成長。

針對供應鏈備貨狀況，許先越坦言，今年對員工最大挑戰是疫情影響，初期從中國大陸發生，當然對整個供應鏈會有影響。華碩員工要到中國出差，都要有待上一、兩個月的心理準備，非常積極想穩定出貨狀況，華碩會努力滿足市場對ROG產品的需求，希望有更多玩家能使用。

ROG Phone 3也與Google Stadia串流遊戲平台合作，可讓玩家將最新遊戲直接串流至裝置、無需下載。許先越對此表示，串流遊戲在體驗上和輸出上不同，對手機遊戲而言都是增加豐富性，看好未來發展。

不過，據他觀察，串流遊戲要跟目前主流遊戲軟體提供的使用體驗相匹配，可能還需要一點時間。串流遊戲的好處是不受限於裝置硬體，也許未來某些遊戲在串流平台上的應用相對合適，但是對於畫面速度需要反應很快的遊戲大作，目前在串流平台的成熟度不高，還需要一點時間，華碩會密切關注。