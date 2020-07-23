廣達伺服器業務 同步點火

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

廣達今年不僅筆電出貨量表現亮眼，耕耘多年的雲端伺服器市場也三路並進，由之前專攻雲端服務供應商，再到電信設備商，近期又跨入第五代行動通訊（5G）企業專網，三頭馬車推動獲利持續成長，尤其筆電毛利低，營收占比達三到四成的雲端事業已成為廣達獲利要角。

廣達旗下負責伺服器業務的雲達，目前員工人數已近2,000人，較去年近翻倍成長，其中九成都是研發人員，從雲端員工人數快速成長，可以看出廣達在雲端伺服器的業務急速壯大。

雲達總經理楊麒令曾表示，雲達除了擴展既有雲端資料中心伺服器，以及與電信營運商合作外，將進一步朝5G專網布局，預計今年底開始導入，明年貢獻營收，預期2022年顯著成長。5G企業專網服務初期鎖定台灣市場，未來慢慢拓展到歐美、日本等市場。

楊麒令表示，5G是剛性需求，廣達四年前就開始布局5G專網，預計今年底在總部成立5G LAB，導入企業專網服務，打造智慧工廠示範場域。研調機構預估，未來幾年，5G在企業市場的年複合成長率將達40%以上，其中，專網將提升企業市場價值。

另外，雲達日前獲選加入美國Open RAN政策聯盟，打入美國5G國家隊，近期也宣布與台南市府簽署合作備忘錄，打造5G垂直場域應用，顯示雲達持續拓展5G相關應用。

5G 雲端服務 廣達

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