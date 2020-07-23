聯電大爆發 晶圓訂單滿手

晶圓代工廠接單夯，不僅台積電當紅，本土二哥聯電狀況也優於預期。供應鏈傳出，受惠於疫情帶來的宅經濟動能持續，筆電、平板需求穩健，加上三星、聯發科、瑞昱等大廠急單、新晶片訂單湧進，聯電8吋、12吋廠訂單塞爆，「現階段已很難在聯電要到產能」。

法人看好，在8吋、12吋廠產能供不應求，宅經濟持續發酵、面板驅動晶片及電源管理晶片應用需求強勁帶動下，聯電上季獲利可望創新高，本季營運續強，有望連續兩季寫新猷。

圖／經濟日報提供

聯電昨（22）日不對接單與產能利用率狀況置評，強調將在7月29日的法說會中，公布上季獲利及營運展望。聯電昨天股價漲0.35元、收17.5元。ADR早盤漲逾3%。

聯電4月下旬法說會時，考量新冠肺炎疫情打亂供應鏈腳步，公司原本預期受疫情影響，「客戶減少訂單的狀況無可避免」，引發市場憂慮。

供應鏈透露，疫情意外帶來遠距應用終端商機，筆電、平板等終端裝置大熱賣，智慧物聯網相關硬體需求大開，聯電電源管理晶片、金氧半場效電晶體、主動式保護元件等客戶投片量逐月攀升，聯電8吋廠接單大好，產能利用率滿載。

聯電12吋廠訂單同步湧進，其中，聯發科因應物聯網應用需求強，緊急增加聯電22奈米下單量；加上瑞昱主動式降噪無線藍牙耳機IC、擴充底座控制IC訂單湧入，都是主要訂單來源。

另外，三星預計8月發表新機，配合新機出貨，ISP影片處理器將從9月開始追加聯電12吋廠投片量，估計總量將達1萬片，而且三星28奈米OLED驅動晶片需求增加，也持續挹注聯電12吋廠接單。

同時，聯電80和90奈米製程受惠TDDI晶片投單量增加，在三星、聯發科、瑞昱等大客戶訂單湧進帶動下，推升聯電12吋廠本季產能利用率同步滿載，幾乎呈現爆單的狀態。

聯電上半年累計營收達866.54億元，年增26.29％。法人推估，聯電受惠於電腦周邊和消費性電子產品需求暢旺，第2季晶圓出貨量成長，產品平均售價同步揚升，推估稅後純益有望創歷史新高紀錄。

聯電也對於8吋廠的40奈米製程進行嚴格控管，使得包括消費性產品與驅動IC開始在製程節點上，往較為高單價的12吋廠製程進行轉移，有助於提升獲利。