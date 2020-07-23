轉投資大陸聯芯 聯電明年拚損平

聯電台灣廠區忙翻天之際，同步衝刺對岸轉投資12吋廠廈門聯芯營運，大搶中國大陸去美化商機。公開資訊觀測站資料顯示，今年以來，聯電投資逾新台幣40億元為聯芯添購機台，力拚明年擴增產能規模，屆時將可達損益兩平。

法人指出，受惠消費性產品訂單挹注，聯芯本季產能利用率續維持滿載水準。

聯電財務長劉啟東在4月法說會透露，聯芯接單暢旺，產能利用率近100%，第2季與全年虧損都將較過去大幅收斂；至於聯芯產能拉升，主要原因在於28奈米需求回溫，且新客戶訂單量大，台灣廠28奈米產能吃不下，部分訂單就轉由聯芯負責。

法人指出，新冠肺炎疫情使溫度量測、遠端工作、線上學習等狀態持續，讓測溫裝置、電腦、雲端服務等需求動能穩健，推升聯芯本季產能仍然維持滿載。此外，在中國大陸積極推動5G、AI等基礎建設，以及去美化政策推動，聯芯積極擴充產能，搶食商機。

根據公開資訊觀測站顯示，聯電今年以來投資約新台幣44.31億元為聯芯添購機台；據聯電規劃，資金到位後，明年中將完成擴產，目前進度符合預期。

聯電在今年2月公告，透過子公司蘇州和艦參與聯芯廠的增資，目前聯電對聯芯持股比重約65%。